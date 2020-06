Los fans de BTS igualaron la donación del grupo y recaudaron $1 millón de dólares para Black Lives Matter

Las campañas en redes sociales no son la única forma que los fanáticos del K-Pop y en particular de BTS han encontrado para apoyar al movimiento Black Lives Matter. De acuerdo a CNN, este fin de semana una agrupación de seguidores de la popular banda coreana también realizó una importante donación a ese movimiento.

La semana pasada BTS y el sello Big Hit Entertainment realizaron un aporte por $1 millón de dólares a la organización Black Lives Matter. Todo en el marco de las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos que comenzaron tras el asesinato de George Floyd.

Si bien en su minuto la banda no comentó la donación y los reportes al respecto surgieron un par de días después de un tweet donde BTS demostró su apoyo al movimiento, los fanáticos de la agrupación no quisieron quedarse ajenos a esta causa y la organización de fans One In An ARMY lanzó una campaña para recaudar fondos para Black Lives Matter.

¿El resultado? La campaña que fue denominada #MatchAMillion juntó más de $817 mil dólares durante las primeras 24 horas desde su anuncio y, durante la tarde del domingo, One In An ARMY informó que la meta de $1 millón de dólares ya se había alcanzado. De hecho Variety precisa que la iniciativa cerró la jornada con $1,026,531 dólares aportados por más de 35 mil donantes.

De acuerdo a One In An ARMY, el dinero recaudado se donará a distintas organizaciones ligadas al movimiento Black Lives Matter.

“Al igual que BTS, pudimos donar 1 millón de dólares para ayudar a financiar: Fondos de fianza para los arrestados por protestar contra la brutalidad policial, organizaciones de defensa lideradas por negros que luchan contra la injusticia sistémica y apoyo a la salud física y mental de la comunidad negra”, explicó One In An ARMY en un tweet.

One In an Army es una agrupación de fans de BTS que se organiza para donar periódicamente a distintas entidades caritativas de todo el mundo aprovechando el alcance del fandom de la popular banda.

Si bien esta donación es algo que solo se concretó durante este fin de semana, esta iniciativa no es la primera que impulsan los fans del K-Pop en el marco de las manifestaciones en Estados Unidos. Un par de días atrás los seguidores de la música surcoreana también se apoderaron del hashtag #whitelivesmatter y contribuyeron a sacar de funcionamiento una aplicación para denunciar a los manifestantes impulsada por la Policía de Dallas.