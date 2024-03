Magneto descansaría: otro sería el villano principal de la nueva versión de los X-Men de Marvel Studios

Erik Lehnsherr, más conocido como Magneto, históricamente ha sido el enemigo principal que han tenido que sortear con los X-Men. Aquello ocurrió en la primera película de Bryan Singer y, posteriormente, también ocurrió en las secuelas siguientes.

Claro, aunque otros personajes tomaron el relevo como villano principal, como fueron los casos de William Stryker y Phoenix, siempre todo terminaba en manos de Magneto. Más aún, cuando comenzaron a gestarse las secuelas, Magneto comenzó siendo inicialmente un aliado, pero terminó en la otra vereda causando problemas a Charles Xavier y sus mutantes. Pasó en Days of Future Past y, posteriormente, en Apocalypse e inclusive Dark Phoenix.

Pero todo aquello cambiaría ahora que el turno de las adaptaciones será tomado por Marvel Studios. Aunque Deadpool vs Wolverine será una celebración de todo lo que han sido los X-Men hasta ahora, y se esperan múltiplkes cameos, a futuro el estudio concretaría un borrón y cuenta nueva.

De ahí que ahora el insider Daniel Richtman aseguró a través de su Patreon que Magneto no será el villano principal en el reinicio mutante, pues el relevo sería tomado ni más ni menos que por Mister Sinister, uno de los enemigos de los X-Men más importantes que aún no han tenido una versión cinematográfica.

En el pasado, el nombre de Mister Sinister salió a colación en más de una ocasión, e inclusive fue tanteado en la última escena de X-Men: Apocalypse, pero posteriormente nada ocurrió. De hecho, en algún momento se planeó que Jon Hamm interpretase al personaje en The New Mutants, pero la idea tampoco prosperó.

Por ahora no existen detalles sobre los planes que tiene Marvel Studios para los X-Men. El primer indicio ocurrió al final de The Marvels, mientras que Deadpool vs Wolveriene será el siguiente capítulo de cara a toda la locura multiversal que sucederá en Avengers: Secret Wars.

Pero en el estudio aún no han revelado ni siquiera una fecha para una nueva producción de los X-Men.