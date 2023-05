Marvel da a conocer donde se ubica She-Hulk en la línea de tiempo del MCU

She-Hulk: Attorney at Law ya tiene su sitio definitivo en la línea de tiempo del Universo Cinematográfico de Marvel, y es que recientemente han salido a la luz unas imágenes del próximo libro enciclopedia de Marvel, en donde se detalla toda la línea de tiempo oficial del MCU.

Es así como la serie estrenada a través de Disney+ se desarrolla en 2024 y 2025, según apunta la imagen dada a conocer, compartida por CBR, con los flashback de su entrenamiento junto a Bruce Banner ocurriendo en 2024, mientras que el “presente” en 2025.

Con esto, es que la serie se ubica entre Black Panther: Waklanda Forever y Ms. Marvel.

She-Hulk: Attorney at Law se estrenó en Disney+ en agosto de 2022.

En cuanto a la enciclopedia que tiene por nombre Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline, esta fue anunciada en 2022 y es descrita como “la guía definitiva respaldada por cineastas” del MCU, a la vez que señalan que “responderá a las preguntas más importantes: qué sucedió, cuándo, dónde y por qué”.