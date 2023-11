Marvel habría hablado con Mads Mikkelsen para el papel del Doctor Doom según un reciente rumor

De acuerdo a un reciente reporte Marvel tendría en su mira al actor Mads Mikkelsen para interpretar al villano de Los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom.

La información proviene desde el canal de Youtube de John Campea (Vía GameReactor), quien señala que “Lo que me han confirmado es que Marvel ha hablado con Mads Mikkelsen sobre Doom. Ahora, para ser claros, estoy seguro de que hablaron con una docena de personas. No me dijeron que Mads Mikkelsen había sido elegido como Doom. Para nada. Pero pudieron confirmarme que Mads Mikkelsen es una de las personas con las que hablaron para Doom”.

Esto sin duda llamaría la atención ya que Mikkelsen ya formó parte del MCU, interpretando a Kaecilius en Doctor Strange.

Dado que por el momento no existe ningún tipo de confirmación sólo queda esperar para ver si finalmente se confirma su regreso al MCU.

Durante las últimas semanas han surgido varios rumores relacionados con el futuro de Universo Cinematográfico Marvel, entre estos que Pedro Pascal interpretaría a Reed Richards.