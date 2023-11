Pedro Pascal ya estaría listo para sumarse a Marvel Studios como Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos

Pedro Pascal sumará un nuevo rol emblemático tras ser parte de los universos de Star Wars, Game of Thrones y el universo DC. El insider Daniel RPK reportó que el actor chileno estaba en conversaciones para interpretar a Reed Richards, también conocido como el Señor Fantásticos, el líder de los Cuatro Fantásticos.

Posteriormente, fuentes como The Holllywood Reporter indicaron que el trato aún no estaba cerrado y dependía de la ajetreada agenda de Pascal, pero desde /Film aseguran que el trato ya está cerrado y Pascal será el Reed Richard del Universo Cinematográfico DC.

Ioan Gruffudd fue el primer en interpretar al elástico superhéroe, en las dos primeras películas que realizó Fox a comienzos de siglo, mientras que Miles Telle hizo lo propio en el reinicio de 2015.

En el universo Marvel, el actor John Krasinski interpretó a una variante del personaje en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero se esperaba que la planeada nueva película cambiara el timón y eligiese un nuevo actor.

En ese sentido, diversos reportes han planteado que la película de Los Cuatro Fantásticos se situará en un universo alternativo, diferente al de la saga centra de películas, en donde “la Primera Familia” son los únicos héroes existentes. A partir de ahí, su historia terminaría llevando a estos héroes hasta el universo central de cara a lo que serán las siguientes películas de Los Vengadores.

Tengan en cuenta que en los cómics, Los Cuatro Fantásticos están al centro de la historia del evento Secret Wars, por lo que Pascal podría tener un rol prominente. Además, desde hace rato se ha establecido que los Cuatro Fantásticos y los X-Men tomarán protagonismo de cara al futuro de un MCU sin Tony Stark y compañia.