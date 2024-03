Marvel Studios detuvo a Eternals 2 y ni piensa hacer Ant-Man 4 ni Capitana Marvel 3

Marvel Studios está poniendo el pie en el freno en su grilla de lanzamientos, ya que está desechando la realización de varios proyectos que en algún momento tuvo en carpeta.

De acuerdo al insider Daniel Richtman, la compañía liderada por Kevin Feige va a tomar menos riesgos en el futuro, solo centrándose en hits que sean garantizados. De ahí que Eternals 2, una película que estaba en desarrollo, ahora ha sido paralizada.

Aunque Feige estaría interesado en que la secuela se haga, el CEO de Disney, Bob Iger, estaría creyendo que la nueva película estaría destinada al fracaso.

En esa línea, el reporte también indica que ni Ant-Man 4 ni Capitana Marvel 3 se van a realizar luego de los malos resultados de recaudación de sus predecesoras, Ant-Man and The Wasp: Quantumania y The Marvels.

Por ahora las únicas películas oficialmente confirmadas son Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World, Thunderbolts, The Fantastic Four, Blade, Avengers 5 y Avengers: Secret Wars.