Más de un millón de personas siguieron a un par de youtubers mientras cumplían la promesa de eliminar su canal

Días atrás un montón de personas siguieron atentas a un par de youtubers mientras borraban su canal de YouTube con decenas de videos. La situación no fue producto de un error o un trolleo sino que todo era parte de la propuesta de ideada por Mark Fischbach y Ethan Nestor.

Esos youtubers, que son más conocidos por sus apodos “Markiplier” y “Crankgameplays”, decidieron crear un canal llamado Unus Annus durante el año pasado. Pero Fischbach y Nestor no pretendían mantener esa página para siempre y, después de subir videos diarios, su meta era eliminar el canal completo al cumplirse un año.

Obviamente esa premisa resulta extraña considerando que el objetivo de la mayoría de los youtubers es consolidar a una audiencia y mantener sus canales por el mayor tiempo posible. En ese sentido, la propuesta de Unus Annus intrigó a varias personas y, de la mano de los videos compartidos por sus dueños, el canal fue tomando impulso. Hasta que se cumplió la fecha.

Según recoge Polygon, recientemente Fischbach y Nestor cumplieron su promesa y en una transmisión en vivo que congregó a 1.5 millones de personas borraron el canal.

“Creo firmemente que la totalidad de lo que es algo no se puede apreciar realmente hasta que termina”, dijo Fischbach en un video donde reflexionó sobre el proyecto. “Fue un año de trabajo de acumular hasta un momento. Ese segundo, antes de presionar el botón de borrar, ese último segundo, eso fue todo. Y ahora se acabó".

Por lo tanto, los registros de este canal ya no se pueden ver y, pese a que hay algunas personas que volvieron a subir en sus propios canales algunos videos de Unus Annus, los youtubers detrás del proyecto pretenden reportar y dar de baja a todas esas copias.

“Realmente creo que fue algo que pasará a la historia de YouTube y algo que no se puede replicar”, comentó Nestor en su video de despedida del canal. “Nos enseñó a todos que todo es temporal, y tenemos que aprovechar al máximo cada segundo, porque nunca obtendremos un solo segundo de vuelta”.

“El reloj, ya sea visible o no, siempre corre. Siempre. No puedes cambiarlo. No puedes intentar regatear por más tiempo. Tienes una cantidad de tiempo finita y nos dimos un año. Y, a pesar de lo que fue 2020, seguimos adelante porque tienes que hacerlo”, concluyó.