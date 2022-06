Matt Reeves contó que la película de Batman de Ben Affleck pretendía contar con mucha acción y un estilo similar a James Bond

Antes de que Matt Reeves concretara la película que ahora conocemos como The Batman, Warner Bros tenía en la mira a otra cinta del hombre murciélago: una producción enmarcada en el mismo mundo que Batman v Superman y Justice League que obviamente se enfocaría en el Batman de Ben Affleck.

Por supuesto, aquella película nunca se concretó y en estos momentos Affleck planea colgar la capucha para siempre de la mano de la cinta de The Flash. No obstante, aunque las fichas para el futuro de Batman en el cine estarían en la interpretación del personaje realizada por Robert Pattinson, recientemente Matt Reeves recordó la propuesta para la producción que pretendía encabezar Affleck.

En una entrevista para el podcast Q&A, Reeves rememoró la línea de tiempo que llevó a The Batman y, después de remarcar que solo accedió a hablar con Warner Bros sobre el proyecto por su interés en el personaje, el director contó cómo era el borrador que conoció para la cinta de “Batfleck”.

“Originalmente la película iba a ser dirigida por Ben Affleck, y el guión que me enviaron había sido escrito por Ben, pero re-escrito por otro escritor muy talentoso, y cuando lo leí, dije: ‘Oh, lo entiendo’”, dijo Reeves. “Era una película independiente de Batman que se centraba en la versión del personaje de Ben, pero estaba más impulsada por la acción de lo que sentía que yo podía hacer. No me conecté con la película, en términos de mí como cineasta. Era muy tipo James Bond, estaba llena de muchas piezas escenificadas. Podría haber sido una película muy emocionante para que la hiciera otra persona, pero no era para mí”.

En ese sentido, Reeves asegura que le dijo a Warner Bros que sentía que él no era el indicado para comandar esa cinta. Y, eventualmente, Affleck también dio un paso al costado del proyecto.

“Curiosamente, creo que Ben no estaba tan seguro de querer hacerlo porque finalmente se alejó de hacer Batman por completo”, comentó el director. “Probablemente por las elecciones en su vida en ese momento y lo que quería hacer”.

Así, el director comenzó a hablar sobre lo que él quería hacer para Batman y, después de años en desarrollo, todo culminó con el estreno de The Batman a comienzos de este 2022.