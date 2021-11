Matt Smith aseguró que su papel eliminado de Star Wars: The Rise of Skywalker implicaba un “gran cambio en la historia de la franquicia”

Pese a que en la antesala del estreno su papel generó todo tipo de especulaciones y rumores, Matt Smith finalmente no apareció en Star Wars: The Rise of Skywalker sumando así otro capítulo a la historia de los planes que se manejaron y no se concretaron en la conclusión de la denominada “Saga Skywalker”.

Así, aunque no quiso revelar la identidad de su enigmático personaje, en una reciente entrevista con el podcast “Happy Sad Confused” el actor de Doctor Who abordó su papel eliminado del Episodio 9 de Star Wars.

Al ser consultado sobre su participación en la película, Smith confirmó que no alcanzó a grabar ninguna escena y solo estuvo cerca de figurar en la cinta dirigida por J.J Abrams.

“Estuvimos cerca de que yo estuviera en (The Rise of Skywalker), pero luego simplemente nunca sucedió”, dijo Smith. “Creo que la cosa en la que estaban pensando, el papel, se volvió obsoleto y no lo necesitaban, así que nunca llegué a estar en Star Wars”.

Durante un tiempo se rumoreó que el papel de Smith en The Rise of Skywalker sería el de un acólito del lado oscuro que se convierte en una versión reencarnada de Palpatine. Pero el entrevistador no le preguntó al actor por ese rumor en concreto y trató de averiguar si Smith pudo interpretar al hijo del Emperador.

“No podría decirlo, no podría decirlo, pero era una cosa bastante genial”, respondió Smith. “Era un papel y un concepto realmente genial. Era una gran cosa. Bastante grande: era como un gran detalle de la historia, como un detalle transformador de la historia de Star Wars. Pero nunca pasó de la raya”.

Smith además comentó que solo alcanzó a participar de un par de reuniones y ni siquiera habría llegado a una prueba de vestuario aunque la trama vinculada a su papel “era un gran cambio en la historia de la franquicia”.

Si bien por ahora solo podemos especular respecto al rol que habría interpretado Smith, considerando lo que ofreció The Rise of Skywalker, no parece descabellado pensar que efectivamente el actor podría haber estado vinculado a toda la trama del regreso de Palpatine y el verdadero origen de Rey.