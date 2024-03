Miles batalla con sus demonios internos en el cortometraje The Spider Within: Una Historia del Spider-Verse

La compañía Sony Pictures Animation finalmente lanzó el cortometraje “The Spider Within: Una Historia del Spider-Verse”, una propuesta que entrega una mirada a un rincón más personal de la historia de Miles Morales vista a partir de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

A grandes rasgos, la compañía concretó una alianza con el Fondo Kevin Love para generar un cortometraje animado de siete minutos que promueve la salud mental bajo el lema “El Héroe Interior”.

En ese sentido, el cortometraje presenta las vicisitudes de Miles Morales para equilibrar sus responsabilidades como Spider-Man, así como ser un adolescente normal que tiene que preocuparse por la escuela, sus padres y sus amigos.

En ese camino, la mente de Miles termina generando una amenaza interna provocadas por un ataque de ansiedad gatillada por los recuerdos de sus batallas.

Vean el corto a continuación.