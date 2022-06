Miles Morales y Gwen Stacy se enfrentan a The Spot en una nueva imagen de Spider-Man: Across the Spider-Verse

El estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse aún está lejos, sin embargo, poco a poco siguen surgiendo detalles que pueden hacer más llevadera la espera por el estreno de la película.

Durante esta semana Spider-Man: Across the Spider-Verse se presentó en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Lamentablemente en esa instancia no se lanzó un tráiler para todo el mundo, pero Sony reveló una nueva imagen de la película que muestra a Miles Morales y Gwen Stacy luchando contra el villano The Spot.

Según explicó la compañía a través de Twitter, The Spot es un villano cuyo cuerpo “está cubierto de portales interdimensionales” que tienen apariencia de tinta viviente y son capaces de enviar al personaje a cualquier sitio que quiera ir.

En ese sentido, The Spot promete posicionarse como un rival formidable para Miles porque puede hacer que sus portales “aparezcan de la nada para transportar objetos y personas a voluntad”.

Si bien durante la presentación de la película en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy se mostró el mismo avance de Spider-Man: Across the Spider-Verse de la CinemaCon, ahora se revelaron algunos detalles nuevos sobre el elenco y se confirmó que, aparte de Shameik Moore como Miles Morales, Hailee Steinfeld como Gwen Stacy, Oscar Isaac como Spider-Man 2099 e Issa Rae como Spider-Woman, incluirá a Jorma Taccone como The Vulture y Shea Whigham como George Stacy.

El estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse-Parte 1 está programado para junio de 2023.