Ms. Marvel reveló un detalle sobre los poderes de Kamala que estarían relacionados con un reconocido grupo de superhéroes

Este miércoles finalmente se concretó el estreno del último episodio de Ms. Marvel, la más reciente serie del universo de Marvel Studios que ahora concluyó con una confrontación entre los protagonistas y la organización Control de Daños, teniendo a toda la comunidad como testigos de la violencia de la organización gubernamental.

En ese escenario, la serie puso nuevamente sobre la mesa sus temas de solidaridad, aceptación y perdón entrelazados en una aventura adolescente.

Pero obviamente eso no fue lo único que desarrolló la serie, ya que durante una de las últimas escenas también se las ingenió para abordar el verdadero origen de los poderes de Kamala Khan.

Spoilers a continuación.

Teniendo en cuenta que los poderes de Kamala y el origen de estos en la serie son diferentes a lo visto en los cómics, ya que en las viñetas corresponden a un gen de la raza conocida como los Inhumanos, la serie finalmente establece una ruta parecida, pero diferente.

En el episodio, Bruno - el mejor amigo de Ms. Marvel - explica que volvió a mirar la composición genética de la superhéroe, ya que su hermano Amir seguía preguntando si él también podría obtener poderes. “Creo que quizás lo malinterpretamos la primera vez”, dice.

“Sabemos por qué tienes acceso al Noor y cómo puedes manejarlo, pero al compararte con tu familia algo seguía pareciendo raro. Kamala, tus genes tienen algo diferente. Como una mutación”, agrega Bruno.

Inmediatamente después, la música da pie a los reconocibles acordes de la música de la serie animada de los X-Men, por lo que la mutación en cuestión apunta directamente al clásico grupo de superhéroes que aún debe debutar en el MCU.

En los cómics, el gen X de los mutantes se activa durante la pubertad y otorga habilidades especiales. En ese sentido, el brazalete de Kamala no es la fuente de sus poderes, sino que solo desbloquea algo que está en el interior de Kamala Khan.

Y en ese sentido, ese simple detalle es una nueva señal de la inminente aparición de los X-Men en el MCU, luego de que una variante del Profesor X fuese introducido en Doctor Strange: In The Multiverse of Madness.