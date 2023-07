Ms. Marvel será revivida como una mutante y tendrá un nuevo cómic en agosto co-escrito por la actriz Iman Vellani

En mayo pasado se concretó la muerte de Ms. Marvel como parte del cómic de The Amazing Spider-Man. Se trató de una historia en la que un villano llamado Benjamin Rabin/the Emissary buscó asesinar a Mary Jane, pero la heroína musulmana terminó sacrificándose para impedirlo.

A partir de ese momento, rápidamente se especuló que el personaje no se mantendría mucho tiempo bajo tierra, no solo porque este año se concretará el estreno de una película que la incluirá (The Marvels), sino que también por el hecho de un rumor persistente: Kamala Khan sería convertida en una mutante.

Pues bien, esta semana fue publicada un cómic llamado Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel, un número único que rindió homenaje a Kamala Khan. Un día después de la publicación, Marvel presentó una “escena posterior al número” que incluía a Cyclops tanteando un futuro desarrollo.

Y un par de días después, ahora se reveló oficialmente que la difunta Ms. Marvel volverá a la vida, pero ya no como Inhumana, pues los héroes utilizarán la tecnología de resurrección de Krakoa para resucitarla.

El cómic en cuestión será conocido como Ms. Marvel: The New Mutant, un cómic que será co-escrito por Sabir Pirzada, quien trabajó en la serie de televisión del personaje, y la actriz Iman Vellani, quien interpreta a Kamala Khan en el live-action.

El cómic será dibujado por Carlos Gómez y Adam Gorham con Sara Pichelli haciéndose cargo de la portada del primer número. El primer número será publicado el próximo 30 de agosto.

Lo otro llamativo es que Ms. Marvel volverá un poco antes, como parte de los sucesos que marcarán a la nueva saga mutante en los cómics, la cual será conocida como The Fall of X. La misma que incluirá la boda entre Tony Stark y Emma Frost.