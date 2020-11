Murió Ken Spears, co-creador de Scooby Doo

Tras la muerte de Joe Ruby en agosto pasado, ahora el otro co-creador de Scooby Doo ha fallecido. Variety informó que el legendario animador Ken Spears murió a los 82 años.

Según la publicación, la causa de muerte estuvo relacionada con las complicaciones relacionadas a la demencia con cuerpos de Lewy que padecía.

“Ken siempre será recordado por su ingenio, su habilidad para contar historias, su lealtad a su familia y su fuerte ética de trabajó”, recalcó el hijo de Ken Spears a través de un comunicado.

“No solo dejó una impresión imperecedera para su familia, sino que también tocó la vida de muchos como el co-creador de Scooby-Doo. Fue un modelo a seguir nosotros a lo largo de su vida y seguirá viviendo en nuestros corazones”, explicó.

Ruby y Spears se conocieron cuando ambos trabajaban en Hanna-Barbera Productions, compañía en la que crearon a Scooby en 1969. La dupla escribió los primeros cinco episodios de la serie original, Scooby-Doo, Where Are You?, y además se encargaron de supervisar y editar la historia de toda la primera temporada.

Además de Scooby-Doo, Spears y Ruby también creador a “Dinamita, el Perro Maravilla” y “Mandibulín” para Hanna Barbera. Posteriormente llevaron a cabo su propia productora, Ruby-Spears, produciendo series animadas como “Thundarr El Bárbaro”, “Mister T”, “Alvin y las Ardillas” y una serie de “Superman”.