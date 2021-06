Netflix anuncia que Shadow and Bone tendrá segunda temporada

La fantasía de Shadow and Bone (Sombra y Hueso) no se extinguirá así como así tras su estreno en Netflix. El servicio de streaming ahora decidió no bajarle la cortina y avanzar para la realización de una segunda temporada.

Por ahora no existen mayores detalles, más allá de que llegarán ocho nueve episodios de 1 hora, pero la decisión de renovar a esta adaptación de las novelas de Leigh Bardugo tuvo relación con el éxito de la serie.

En ese sentido, la compañía reveló sus números tras los primeros 28 días de exhibición de la serie, asegurando que esta logró convocar a más de 55 millones de hogares. Además, Shadow and Bone se mantuvo por varias semanas en el top 10 en Estados Unidos y logró instalarse en el primer lugar en 79 países.

El retorno de la serie traerá al elenco liderado por Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey), Ben Barnes (General Kirigan), Danielle Galligan (Nina Zenik) y Calahan Skogman (Matthias Helvar).