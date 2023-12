Netflix renueva Squid Game: The Challenge para una segunda temporada

Squid Game: The Challenge, el reality basado en El juego del Calamar regresará y es que desde Netflix han renovado la serie para una segunda temporada.

Cabe recordar que el reality comenzó con 456 participantes quienes compitieron en una serie de pruebas basadas en la popular serie coreana.

“No hubo luz roja en nuestra decisión de dar luz verde a la segunda temporada de Squid Game: The Challenge, el programa sin guion más ambicioso que hemos estrenado en Netflix”, mencionó Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción de Netflix. “Estamos muy emocionados de continuar la franquicia de Squid Game con nuestro equipo en Corea y los productores de Studio Lambert y The Garden para esta serie de competencia épica”.

Según se conoció el reality alcanzó una gran popularidad y se posicionó como número 1 en la lista de los 10 mejores programas de televisión en inglés de Netflix y se ubicó en el Top 10 en 93 países.