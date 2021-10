No es sorpresa, pero ya es oficial: Will Poulter debutará como Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3

La información ya se había filtrado, pero ahora es oficial. El actor Will Poulter, quien participó en la tercera película de Las Crónicas de Narnia y ha sido parte de producciones como We’re the Millers y The Revenant, se sumará al universo de Marvel Studios en el rol de Adam Warlock.

El personaje, que ya había sido tanteado en una escena post-créditos de Los Guardianes de la Galaxia vol. 2, debutará en la tercera película del equipo cósmico que volverá a dirigir James Gunn.

Fue el propio Gunn quien saludó a Poulter en el anuncio, expresando que espera verlo pronto. “Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter. Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas”, dijo el director.

En los cómics, Adam Warlock ha estado directamente relacionado con las gemas del infinito, ya que fue el portador de la gema del alma.

Además, aunque inicialmente fueron colaboradores, inevitablemente fue uno los principales rivales de Thanos cuando este se hizo del control de las gemas en la saga “El Guantelete del Infinito”.

Por ahora no existen detalles de la historia de la próxima película, pero es de esperar que Adam Warlock se transforme en un rival de Star-Lord y compañía, ya que su origen está relacionado con los dorados Sovereign, quienes fueron parte de la historia de Guardians of the Galaxy vol. 2.