“Existe una responsabilidad de la que creo que todos somos muy conscientes”: Paul Sun-Hyung Lee aborda la adaptación de Avatar: The Last Airbender de Netflix

Este 22 de febrero se estrena la adaptación de Avatar: The Last Airbender de Netflix, y en la previa de su llegada es que tuvimos la oportunidad de hablar con Paul Sun-Hyung Lee, quien interpreta al tío Iroh, y Daniel Dae Kim, quien da vida al señor del fuego Ozai, quienes nos comentaron cómo fue trabajar en esta versión live-action e interpretar a personajes tan queridos y recordados por los fanáticos.

“Existe una responsabilidad de la que creo que todos somos muy conscientes”, nos señala Paul Sun-Hyung Lee, a lo que Daniel Dae Kim agrega que “el enfoque se ha hecho con mucho respeto”, enfatizando que la adaptación se ha hecho pensando en los fans de la serie original como en atraer nuevos fans.

Avatar: The Last Airbender es una serie muy querida por los fanáticos, ¿Cómo se sintieron al participar de esta adaptación?

Paul Sun-Hyung Lee (P.S.L.): Es un gran honor. Quiero decir, como fanático del programa, esto era algo que estaba realmente interesado. Pero al mismo tiempo, muy, muy consciente de la historia de este programa. Y ya sabes lo protectores que son hacia ella, por lo que existe una responsabilidad de la que creo que todos somos muy conscientes en términos de abordar una adaptación live-action de una tan querida serie de dibujos animados. Pero quiero decir, soy un nerd y un geek y me encanta la serie cuando salió, ya sabes, en 2017 cuando la descubrí a través de un amigo y era algo que como actor estaba muy interesado en asumir el desafío de dar vida a un personaje tan querido.

Daniel Dae Kim (D.D.K.): Creo que Paul lo resumió muy bien. Es emocionante. Es una oportunidad real... sabes, he sido parte de algunas adaptaciones live-actions de cómics y libros en el pasado y siempre me fascina ver cuál será el enfoque y, en términos de esta serie, siento que el enfoque se ha hecho con mucho respeto y con el cuidado no sólo para los fans originales, sino también la idea de que queremos atraer nuevos fans. Y así pasó de ser un programa principalmente para niños a ser un programa bueno tanto para niños como para adultos.

¿Conocían la serie desde antes y cómo fue su preparación para interpretar sus personajes?

P.S.L.: Sí, quiero decir, como dije antes, aunque no vi la serie en 2005, cuando se estrenó en Nickelodeon, la conocí porque un amigo me recomendó mucho la serie. Acababa de terminar de verla con su hijo y dijo: “Oye, eres un nerd. Te encantará este show. Es probablemente una de las mejores series de televisión que he visto”, y lo acepté, la vi y estuve de acuerdo en que probablemente era uno de los mejores programas que he visto en mi vida. Me inspiró mucho y lo disfruté muchísimo.

Y cuando llegó el momento de prepararme para el papel, quiero decir, tienes un excelente material fuente allí, como fanático de la serie anterior, no íntimamente, pero sí muy, muy consciente del personaje, sus arcos y, nuevamente, cuáles son sus motivaciones. Y luego agregas la escritura fantástica del equipo de Albert Kim para venir y darnos estos maravillosos bloques de construcción para crear una adaptación live-action... entonces es como si estuviera todo ahí.

¿Qué fue lo más difícil de interpretar sus personajes?

D.D.K.: ¿Qué fue lo más difícil? Yo diría que interpretar a un personaje cuyos valores son muy diferentes a los míos fue un desafío. Fue un gran ejercicio como actor y muy divertido interpretar a alguien tan diferente, pero el momento en el que, por ejemplo, Ozai le quema la cara a Zuko, es un momento muy difícil para cualquier padre que sea un buen padre. No sólo dañar psicológicamente a uno de sus hijos, sino también dañarlo físicamente, es un lugar muy difícil al que llegar emocionalmente.

Creo que una de las mejores cosas fue trabajar con gente como Paul y ya sabes, al talentoso elenco más joven y gente como Tamlyn Tomita y François Chau, que son amigos míos fuera de cámara.. trabajar con amigos, incluído Albert Kim, siempre es mejor cuando conoces a la gente y ya confías en ella y puedes construir sobre esa base con personas como Paul, a quienes también ya conozco desde hace un tiempo. Así que realmente fue un set muy cómodo para trabajar y conozco muchos sets que se llaman a sí mismos familia, pero realmente sentí que este lo era realmente, muy poco drama, muy poco detrás de escena, ya sabes, chismes y tensión. Y realmente lo aprecié.

Avatar es una serie en donde gran parte de los personajes van evolucionando, el tío Iroh, lo hace tras la muerte de su hijo, pero Ozai se mantiene siempre en la misma línea...

D.D.K.: Creo que lo que vemos de Ozai es muy similar a lo largo de la serie, pero cada personaje tiene momentos trascendentales en los que su vida cambia inexorablemente. Simplemente no los vemos en la pantalla en la serie original. Ya sabes, si tenemos la oportunidad de explorar lo que le pasó a Ozai cuando era un niño y que lo convirtió en quien es, sería algo que valdría la pena ver, porque no creo que sea alguien que haya nacido psicópata. Creo que tuvo algunos eventos en su vida que lo afectaron mucho y algunas relaciones que lo afectaron mucho tanto de manera positiva y ciertamente en lo negativo.

¿Qué es lo que encontrarán aquellos que no han visto la serie original?

P.S.L.: Realmente es una aventura trepidante sobre un joven que tiene la tarea de salvar el mundo. Es la historia de un héroe reacio. Hay escenas impresionantes. El mundo está habitado por criaturas fantásticas, personas con la capacidad de controlar los diferentes elementos, no solo está magníficamente interpretada, sino que también tiene efectos visuales fantásticos y personajes honestos con los que todos se identificarán, animarán y explorarán muchos temas que son relevantes para el mundo de hoy a partir de viajes de autodescubrimiento y descubrir quién eres, y también cómo lidiar con la pérdida y cómo lidiar con las expectativas que se te imponen y descubrir realmente, ya sabes, que el mundo realmente necesita un sentido de equilibrio para poder vivir, estar en paz y prosperar. Esto es algo que cumple todos esos requisitos y es muy divertido.