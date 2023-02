Por alguna razón incomprensible en Warner Bros planean realizar nuevas películas de El Señor de los Anillos

La trilogía de películas de El Señor de los Anillos dirigida por Peter Jackson representa un logro cinematográfico sin igual. Ni siquiera las precuelas basadas en El Hobbit lograron mermar la calidad de una serie de producciones que elevaron la vara para la fantasía, influyeron en toda la industria desde su estreno y capturaron la imaginación de múltiples generaciones a partir de su adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien.

Pero aunque el dinero siempre se puede poner sobre la mesa como una causa para seguir explotando a algo que ya fue exitoso, ahora se ha dado a conocer que Warner Bros. planea concretar nuevas películas basadas en la franquicia de La Tierra Media.

Los inversionistas del Embracer Group AB, quienes adquirieron los derechos tanto de las tres novelas de El Señor de los Anillos como de El Hobbit, concretaron un acuerdo con el estudio cinematográfico para seguir explotando la saga.

La información fue dada a conocer durante el más reciente informe fiscal del conglomerado Warner Bros Discovery, el cual es dueño del estudio de cine y su subsidiaria New Line Cinema, la cual fue el hogar de las adaptación de Peter Jackson.

“Tras nuestra reciente adquisición de Middle-Earth Enterprises, estamos encantados de embarcarnos en este nuevo viaje colaborativo con New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, trayendo el incomparable mundo de J.R.R. Tolkien regresa a la pantalla grande de maneras nuevas y emocionantes”, dijo en un comunicado Lee Guinchard, CEO de Freemode, que es parte de Embracer Group. “Entendemos lo apreciadas que son estas obras y trabajando junto con nuestros socios en New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, planeamos honrar el pasado, mirar hacia el futuro y adherirnos al nivel más alto de calidad y valores de producción”.

Por ahora no existen detalles sobre el plan, pero tienen que considerar que el Embracer Group AB solo tiene derecho sobre las novelas mencionadas, por lo que no pueden explorar el resto de aspectos del Legendarium de Tolkien, como es el caso de El Silmarillion. Al mismo tiempo, ya existe la serie El Señor de los Anillos: Los Anilos de Poder, la cual toma esas mismas novelas para indagar en el pasado de la franquicia, pero sin entrar en los aspectos cuyos derechos no poseen.

En ese sentido, los jefes del estudio Warner Bros, Michael De Luca y Pamela Abdy, plantearon que a pesar de las exitosas películas de Jackson, " el vasto, complejo y deslumbrante universo soñado por J.R.R. Tolkien permanece en gran parte inexplorado en el cine”.

“La oportunidad de invitar a los fanáticos a adentrarse más en el mundo cinematográfico de la Tierra Media es un honor, y estamos emocionados de asociarnos con Middle-earth Enterprises y Embracer en esta aventura”, finalizaron los ejecutivos.