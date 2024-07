J.D. Vance: El contradictorio senador millennial y fanático del Señor de los Anillos que acompaña a Trump

“Usted dijo cosas desagradables sobre mí”. Con esas palabras, Donald Trump enfrentaba a James David Vance, quien había ido a visitarlo a la oficina del exmandatario en Mar-a-Lago, Florida. Era mediados de febrero de 2021, reportó el diario The New York Times, que realizó un recuento de la tensa reunión. Había pasado menos de un mes desde que Trump había dejado la Casa Blanca y el joven político lo había criticado duramente por distintos medios, incluso a través de una columna en The Atlantic en la que lo describió como “heroína cultural”, un proveedor de falsas promesas a la clase trabajadora blanca. Incluso dijo que era un “desastre moral”.

Pero ahora Vance tenía una actitud diferente y contradictoria, ya que buscaba que Trump saliera de la reunión “con la mente abierta”, por lo que se disculpó inmediatamente. Le dijo que había creído lo que calificó como mentiras de los medios de comunicación y que lamentaba haberse equivocado. Según el periódico, la reunión -que se había concretado a instancias del inversionista Peter Thiel- se prolongó durante casi dos horas.

Hablaron de las elecciones de 2020 y de la contienda de Ohio, pero sobre todo de las dificultades de la política, señalaron fuentes cercanas al Times. Trump cerró la conversación preguntándole a Vance qué quería, si necesitaba el respaldo de cara a su candidatura para ser senador por Ohio. “Vance dijo que, por supuesto, lo quería, pero que Trump debería dejarlo hacer su campaña y ver qué tal le iba. Vance afirmó que no sería el tipo de candidato que atacaría al expresidente cuando los medios lo persiguieran”, indicó el periódico.

J.D. Vance observa durante un mitin de campaña de Donald Trump en Grand Rapids, Michigan, el 20 de julio de 2024. Foto: Reuters

Si bien el exmandatario tuvo poco contacto con JD, como lo llamó en el encuentro de febrero, sí notó su desempeño durante la campaña para el Senado en julio de 2021, cuando superó a sus oponentes en los debates durante las primarias y se convirtió en un invitado frecuente a Tucker Carlson Tonight, en ese momento el programa de mayor audiencia en la televisión por cable.

“Trump quedó impresionado. Les dijo a sus aliados que pensaba que Vance era inteligente y atractivo -’esos hermosos ojos azules’, decía repetidamente-, genial en la televisión y un asesino en los debates”, destacó el Times.

Por ese entonces, el hijo mayor de Trump, Donald Jr., se hizo amigo íntimo de Vance, especialmente durante el transcurso de la campaña para el Senado. Se convirtió en un gran activo cuando los aliados de los rivales de Vance para la candidatura a compañero de fórmula intentaron desesperadamente debilitarlo con una campaña de presión destinada a cambiar la opinión de Trump padre.

“Mírenme a mí y a mi amigo J.D. Vance, un chico de Appalachia y un chico de la Torre Trump en Manhattan”, dijo Trump Jr. el miércoles en la convención republicana. “Crecimos en mundos diferentes. Sin embargo, ahora ambos estamos luchando codo con codo para salvar el país que amamos”.

Así, cuando Trump anunció su tercera candidatura para presidente, en noviembre de 2022, en un momento en que la mayoría de los republicanos no querían tener nada que ver con él, Vance se distinguió al señalar inmediatamente al personal del exmandatario que estaba totalmente comprometido.

Donald Trump celebra un mitin de campaña en Grand Rapids, Michigan, el 20 de julio de 2024. Foto: Reuters

Y ese respaldo lo mostró el lunes pasado, cuando Vance decidió aceptar ser el compañero de fórmula de Trump de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El senador de Ohio se presentó el miércoles en la noche como el orador principal de esa jornada en la convención republicana. “Esta noche es una noche de esperanza, una celebración de lo que alguna vez fue Estados Unidos y que con la gracia de Dios lo será de nuevo. Llamo a escoger un nuevo camino. En los últimos ocho años el Presidente Trump ha dado todo para luchar por las personas de su país. Él no necesita la política, pero las personas lo necesitan”, dijo al iniciar su discurso.

“Amamos este país y estamos unidos para ganar”, sostuvo. “Creo que nuestros desacuerdos nos hacen más fuertes”, añadió, en referencia a las críticas que él mismo hizo antes de recibir el respaldo de Trump.

Vance ha dicho que su propio tiempo en los Marines desplegados en Irak fue formativo para su enfoque aislacionista y moderado en política exterior. “Serví a mi país con honor y cuando fui a Irak vi que me habían mentido”, contó una vez. “(Vi) que las promesas del establishment de la política exterior de este país eran una completa broma”.

“Hay muy poca ventaja política o electoral en la elección de Vance. Ohio, de donde proviene, ya es un sólido estado republicano. Vance es una persona que se ha hecho conocida en los últimos años, pero no es una figura especialmente popular. Así que no creo que Trump lo eligiera por motivos electorales, para ayudarle a ganar. Creo que se trata más bien de lo leal que ha sido Vance en los últimos tres años, y del hecho de que parece entender que el legado de Trump, el movimiento MAGA (acrónimo de Haz a Estados Unidos grande de nuevo), es algo que Trump quiere continuar incluso después de haber dejado el cargo”, dijo a La Tercera David Richards, académico y cientista político de la Universidad de Lynchburg en Virginia.

J.D. Vance asiste a un mitin de campaña de Donald Trump en Grand Rapids, Michigan, el 20 de julio de 2024. Foto: Reuters

“Vance es, en este momento, el tipo que continuará MAGA. Otras opciones de vicepresidente, como por ejemplo el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, pueden haber aportado más votos, pero no necesariamente iban a llevar la antorcha MAGA para Trump”, añadió.

A juicio de Kyle Kondik, editor jefe de Sabato’s Crystal Ball, el boletín del Centro de Política de la Universidad de Virginia, la elección de Vance reafirmó la visión de Trump para el Partido Republicano. “Vance se ha convertido en un gran partidario de Trump y lo ha defendido abiertamente en numerosos asuntos. Sospecho que la disposición de Vance a mezclarse con la prensa y aparecer en televisión con frecuencia también le hizo ganarse el cariño de Trump. Vance también parece gustar a varios aliados ricos de Trump en el mundo de la tecnología, y quizá sus opiniones importen”, indicó a La Tercera.

Orígenes humildes

Antes de dedicarse a la política, Vance, de 39 años, era conocido como el autor del libro Hillbilly Elegy (Hillbilly, una elegía rural: memorias de una familia y una cultura en crisis), un éxito de ventas que relataba su crianza en una familia pobre y que, a su vez, servía como una especie de análisis sociológico de la clase trabajadora blanca en Estados Unidos. Publicado previo a la elección de Trump en 2016, muchos lectores vieron el libro, tras su victoria, como un tipo de guía para comprender el apoyo que las comunidades blancas de clase trabajadora le dieron al magnate.

Vance nació en Middletown, Ohio, y pasó parte de su infancia en Jackson, Kentucky, donde fue criado por sus abuelos maternos, porque su madre luchaba contra la drogadicción. Luego regresó a Middletown y, cuando terminó la universidad, se unió a la infantería de marina. Fue destinado a Irak, donde se dedicó a labores de asuntos públicos. Más tarde, estudió en la Universidad Estatal de Ohio y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, donde conoció a su esposa, Usha Vance, de ascendencia india.

J.D. Vance celebra con su esposa Usha Chilukuri Vance durante el último día de la Convención Nacional Republicana, el 18 de julio de 2024, en Milwaukee.

Trabajó para Peter Thiel, un inversionista de riesgo conservador, antes de fundar su propia firma de capital de riesgo. En 2022, Thiel donó 15 millones de dólares a la campaña de Vance al Senado. Según la cadena CBS, desde entonces Vance ha tenido acceso a otros megainversores tecnológicos y fue fundamental en la organización de recaudación de fondos de 12 millones de dólares para Trump en junio.

La prensa ha destacado que cuando trabajaba con Thiel se vestía como la gente en Sillicon Valley: camisa de vestir con el cuello abierto y una chaqueta ambo. Poco a poco fue cambiando su vestimenta más parecida a la de Trump.

Vance ha sido descrito como un nativo de internet, cuyo ascenso político coincidió con el desarrollo de un nuevo grupo de conservadores que se convertiría en lo que Politico calificó como la “Nueva Derecha” o la derecha disidente.

Como el mismo Vance confesó a principios de este año, está “conectado con muchas subculturas extrañas de derecha”. Su paso de ser un contrario a Trump a respaldarlo -indicó Politico- estuvo influido por sus relaciones con un puñado de escritores y pensadores conservadores de nicho. Entre ellos hay personas que presionan por un cambio de régimen posliberal, algunos que añoran el conservadurismo cultural de la Hungría de Viktor Orbán. “Esta cohorte propugna una variedad de puntos de vista a veces contrapuestos, pero están unidos por la creencia de que el proyecto liberal de ‘progreso’ –especialmente en la forma de liberalización económica, avance tecnológico y nivelación de las jerarquías sociales– ha sido, de hecho, un error”, añadió.

J.D. Vance junto a Donald Trump en el último día de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, el 18 de julio de 2024. Foto: Reuters

Según el portal, quizás el rasgo más millennial de Vance es lo fanático que es de El señor de los anillos. El propio senador ha señalado las epopeyas de alta fantasía de Tolkien como una ventana para comprender su visión del mundo. En un episodio archivado del extinto podcast Grounded de 2021, que ya no aparece en los canales de podcasts, el representante Jim Banks, de Indiana, que se sentó junto a Vance en el palco de amigos y familiares de Trump en la convención el martes por la noche, le pidió que nombrara a su autor favorito.

“Yo diría que Tolkien”, dijo Vance. “Soy un gran fanático de El Señor de los Anillos y creo que, aunque no me di cuenta en ese momento, gran parte de mi visión conservadora del mundo estuvo influenciada por Tolkien cuando era niño”. Añadió sobre el colega de Tolkien: “Soy un gran admirador de C.S. Lewis, en realidad era un poco como esa era de escritores ingleses. Creo que eran muy interesantes. Estaban lidiando, en parte debido a la Segunda Guerra Mundial, con problemas muy grandes”.

Desde que fue nominado como candidato a vicepresidente, Vance ha mantenido un perfil relativamente bajo -indicó The Washington Post-, aunque su vida ya ha comenzado a cambiar. Por ejemplo, en una caminata del martes por la mañana con su familia, estaba flanqueado por su nuevo equipo de seguridad. La campaña de Trump le contrató a un director de operaciones y su equipo ya trabaja con el del exmandatario. En tanto, el avión de campaña de Vance ya tiene una calcomanía lista.

Muchos republicanos consideraron que la decisión de Trump de elegir a Vance era una señal de que sería el sucesor del expresidente, dado que el magnate sólo puede cumplir un mandato. A juicio de Richards, Vance traerá a la campaña lealtad a Trump. “También es joven, sobre todo en comparación con Trump (o Biden). No hay ningún hilo conductor en su vida política, ninguna gran idea que haya sido capaz de contar a los votantes. Es un político tan nuevo, ni siquiera ha cumplido un mandato completo en el Senado, que la gente no sabe realmente lo que defiende. Y no está claro que ni siquiera a los republicanos les guste realmente: en Ohio, ganó su escaño por un 6% de los votos, un margen mucho menor que con el que Trump ganó Ohio en las mismas elecciones de 2020. Por eso la elección de Vance es desconcertante desde el punto de vista de la estrategia política”, concluyó Richards.