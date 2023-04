Power Rangers: Now and Forever incluye un homenaje a Thuy Trang y Jason David Frank

[Esta nota incluye spoilers de Power Rangers: Now and Forever]

Como su objetivo es celebrar los 30 años de la franquicia, Power Rangers: Now and Forever contiene varios guiños y momentos emotivos para los fanáticos de Power Rangers, pero quizás la instancia más conmovedora del nuevo especial lanzado por Netflix no es parte de su trama principal.

Después de todo, los minutos finales de Power Rangers: Now and Forever incluyen un homenaje a Thuy Trang y Jason David Frank.

Como recordarán Thuy Trang, la actriz que interpretó a Trini, la Ranger amarilla; y Jason David Frank, el actor tras el Ranger verde Tommy; fallecieron en 2001 y 2022 respectivamente.

Así, aunque el especial despidió en su historia a Trini pero en su mundo mantuvo con vida a Tommy, la conclusión de esa producción no quiso pasar por alto el deceso de ambos actores e incorporó un homenaje que arrancó con un clip de la serie original de Power Rangers donde Kimberly (Amy Jo Johnson) interpreta un tema con una guitarra. Todo antes de dar paso a una imagen que muestra fotos de Trang y Frank con la leyenda: “En cariñosa memoria de Thuy Trang y Jason David Frank. Una vez Ranger, Ranger para siempre”.

Power Rangers: Now and Forever ya está disponible en Netflix.