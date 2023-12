Productor de Final Fantasy XVI no cree que el juego vaya a tener una secuela o spin-off

En el marco de la más reciente edición de The Game Awards es que se anunciaron dos DLC de Final Fantasy XVI, el primero de estos ya disponible y el segundo programado para algún punto de 2024. A pesar de estos DLC, el juego no seguiría mucho más a futuro y es que según dio a conocer el productor del título, Naoki Yoshida, ve poco probable que el título tenga algún tipo de secuela o spin-off.

En una entrevista con Famitsu es que el productor señaló que “El equipo de desarrollo de FFXVI se disolvió, excepto por el grupo principal del DLC. Pero al menos no esperamos hacer una secuela o un spin-off de FFXVI. Esta vez, acumulamos muchos conocimientos. En lugar de seguir con un título para siempre, me gustaría usar ese conocimiento para considerar nuevos desafíos, como el próximo título” ,

A pesar de esto, no todo está perdido ya que según menciona, “Si me preguntas si habrá algo relacionado con FF16 en el futuro, no lo sé. Como no sé qué pasará, prefiero no decir nada definitivo”.

Cabe recordar que junto con el anuncio de los DLC, recientemente se conoció que el juego dejará de ser exclusivo de PlayStation 5 el 31 de diciembre próximo.