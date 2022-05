Rachel Zegler se presenta como la princesa en la primera imagen de la película live-action de Blancanieves

Aunque el estudio todavía no programa una fecha de estreno oficial para la película, esta semana se reveló el primer acercamiento a la nueva cinta live-action de Disney que será nada más ni nada menos que un remake de Blancanieves.

Particularmente desde Daily Mail fotografiaron a la actriz Rachel Zegler (West Side Story) durante el rodaje de la película live-action de Blancanieves en Londres.

En las fotos Zegler no aparece con su caracterización completa como la princesa titular, sin embargo, se puede ver que al menos durante un punto de la película figurará con un vestido bastante parecido al personaje animado de la cinta de Disney de 1937. Todo mientras que también tendrá un peinado similar.

La película live-action de Blancanieves será dirigida por Marc Webb (500 Days of Summer, The Amazing Spider-Man) y además de Zegler en el papel principal, incluirá a Gal Gadot (Wonder Woman) como la Reina Malvada. Todo mientras su música estará en manos de Benj Pasek y Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman).

Esta nueva versión de Blancanieves aún no tiene una fecha de estreno, pero el proyecto ya ha generado criticas por parte de figuras como Peter Dinklage.