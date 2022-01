Peter Dinklage disparó contra Disney por remake de Blancanieves por representación de personas con enanismo

Disney amarró una nueva formula del éxito al llevar sus clásicas películas animadas al formato live action. Cintas como Aladdín, La Bella y la Bestia o El Rey León fueron éxito rotundo en taquilla, al atraer a tanto los nostálgicos de las películas animadas como a las nuevas audiencias que no hayan tenido conocimiento de estas historias.

No obstante, Peter Dinklage - reconocido por su labor en la serie Game of Thrones - no está nada conforme con la nueva adaptación de Blancanieves y los Siete Enanitos.

Aunque Disney anunció a la actriz latina Rachel Zegler (West Side Story) como protagonista, para incentivar la diversidad racial del elenco, ahora Dinklage se mostró muy molesto en cómo la empresa abordó en la película original a las personas con enanismo y también por el hecho de no haber anunciado ningún cambio en cómo se retratarían en la versión live action.

“Hay mucha hipocresía. Literalmente sin ofender a nadie, pero me sorprendió un poco cuando estaban muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero sigues contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí”, declaró Dinkalge en entrevista para el podcast WTF de Marc Maron.

“Eres progresista en un sentido y todavía estás haciendo esa maldita historia al revés sobre siete enanos viviendo juntos en una cueva, ¿Qué diablos estás haciendo, hombre? ¿No he hecho nada para promover la causa desde mi tribuna? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso”, agregó.

Las palabras de Dinklage se enmarcan en un contexto en el que conversaba respecto a si las obras antiguas deben ser censuradas o debatidas a medida que los estándares morales de la sociedad avanzan. Según el actor, su intención no es enterrar la película, sino abordar los problemas de la nueva adaptación al afirmar que: “¿Si cuentas la historia de ‘Blancanieves’ con el giro más jodido y progresivo? Vamos a hacerlo. Todo dentro”.

Blanca Nieves y los siete enanitos será dirigida por Marc Webb (The Amazing Spider-Man) y protagonizada por Rachel Zegler y con la participación de Gal Gadot como la Reina Malvada.