Ray Fisher reveló cuál fue su única solicitud para el lanzamiento de la Liga de la Justicia de Zack Snyder

Al parecer Ray Fisher solo tuvo una petición cuando se enteró del lanzamiento de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y aparentemente no tendría nada que ver con la historia de su personaje, Cyborg.

A través de Twitter el actor que interpretó a Victor Stone en la película de 2017 reveló que le pidió directamente a Zack Snyder que incluyera a su barbero en los créditos del denominado “Snyder Cut”.

Fisher explicó que su barbero, Wayne Nembhard, trabajó en gran parte de la película, sin embargo, no fue contemplado en los créditos de la versión cinematográfica.

El actor reveló esta historia a propósito de un artículo que hablaba sobre el trato de Hollywood al equipo que trabaja con los actores negros. Todo en el marco de los movimientos que abogan por mayor diversidad en los distintos ámbitos de la industria del cine.

En ese sentido, el actor remarcó que Nembhard aparentemente era el único hombre negro que trabajó en el departamento de maquillaje y peinado de la Liga de la Justicia y aún así no fue acreditado por su labor.

“A pesar de lo que pedí en múltiples ocasiones, a mi barbero (Wayne Nembhard) no se le acreditó de ninguna manera por su trabajo en la versión teatral de la Liga de la Justicia. Wayne trabajó con nosotros durante TODO el proceso de fotografía principal (8 meses) y la mayoría de las refilmaciones”, escribió Fisher.

“Wayne se tomó el tiempo que le pidieron de su exitoso negocio, un salón de peluquería unisex llamado Extreme Cutz en St. Albans, Reino Unido, para trabajar con nosotros”, añadió.” Que yo sepa, él fue el único hombre negro en adornar el trailer de peinado y maquillaje”.

“Me rompió el corazón (tal como el de Wayne) ver rodar los créditos y no ver su nombre aparecer de ninguna manera”, continuó Fisher. “Cuando Zack me contó que Snydercut sería liberado, solo tuve una solicitud: que se le diera crédito a Wayne por su trabajo”.

“Zack se sorprendió de que Wayne no fuera acreditado en la versión teatral y me aseguró que Wayne definitivamente recibiría crédito en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No se trata solo de una película. Estas cosas son más profundas que la estética artística”, sentenció. “Responsabilidad > Entretenimiento”.

La versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder será lanzada en 2021 a través de HBO Max.