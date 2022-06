Review| Ms. Marvel comienza como una serie adolescente fuertemente arraigada en el MCU

Ms. Marvel es quizás una de las series de Marvel Studios que más prejuicios ha enfrentado en la antesala de su estreno. Después de todo, por temas como el evidente cambio en los poderes de la heroína titular hay quienes son escépticos con lo que puede ofrecer esta adaptación de la historia de Kamala Khan.

Pero aunque de la mano de ese tipo de alteraciones respecto al material de origen sería sencillo especular que con Ms. Marvel se tomará una ruta diferente al resto del MCU, en última instancia esta serie es una fiel representante de su franquicia.

Mientras en apuestas como Moon Knight las conexiones al resto del MCU brillaron por su ausencia, en Ms. Marvel desde un primer minuto queda claro que Kamala Khan vive en el mismo mundo que Ant-Man, Capitana Marvel y los Vengadores. Todo mientras que su humor y tono no tardan en remarcar que este es un producto de la factoría comandada por Kevin Feige.

En ese sentido, aunque Ms. Marvel tiene elementos distintivos que renuevan un poco la premisa del MCU como unas llamativas secuencias de animación y escenas que básicamente muestran lo que imagina Kamala, es importante que tengan en cuenta que si les gustó el inicio de Spider-Man: Homecoming probablemente esta serie no tardará en cautivarlos con su introducción de Khan como una adolescente fanática de los Vengadores que repentinamente comienza a incursionar en un mundo que hasta entonces solo estaba en sus fantasías.

Pero mientras el Peter Parker del MCU tiene que lidiar con su identidad secreta y sus ansias de sumarse a los Vengadores, en Ms. Marvel la protagonista enfrenta un par de desafíos más y a los problemas adolescentes y de superhéroes se suma un factor cultural por cortesía de la familia y la religión de Kamala.

En esta serie Kamala Khan se presenta como una adolescente estadounidense musulmana que a sus 16 años está ansiosa por explorar el mundo. No obstante, su familia es bastante estricta y, aunque lo intenta, ella no disfruta rompiendo las reglas. En ese contexto es refrescante que los padres de Kamala no se muestren como malas personas o tutores despreocupados de su hija, sino que por el contrario tanto Yusuf Khan como Muneeba Khan se presentan como padres cariñosos y atentos que simplemente tienen otra forma de ver el mundo y, a raíz de sus propias historias, tienen ciertas aprensiones con lo que puede hacer su hija.

La dinámica familiar es una de las bases de la propuesta de Ms. Marvel por lo que lo que se establece en los primeros episodios de la serie funciona bastante bien para pavimentar la encrucijada y búsqueda de identidad que guiará a Kamala a través de la serie.

No obstante, aunque los integrantes de la familia de Kamala cumplen su cometido, lo más destacado del elenco sin duda es su protagonista. Iman Vellani encarna muy bien a Kamala Khan con todo desde su fanatismo hasta su relación de amor con sus padres que a veces se complica por sus propias inseguridades y ambiciones. De hecho, es bastante fácil imaginar a Vellani como la Kamala que se hizo tan popular en los cómics desde su debut en 2014.

Y hablando de los cómics es imposible no abordar el tema de los poderes. Como ya deben saber en base a los tráilers, en Ms. Marvel la heroína titular no cuenta con sus habilidades para estirarse y su historia de origen no se da en un incidente con la niebla terrígena de los Inhumanos como sucedió en las publicaciones de la autodenominada “Casa de las Ideas”. En base a lo mostrado en los primeros episodios, el cambio en los poderes de Kamala sigue sin justificarse totalmente y potencialmente todo el tema con el brazalete podría generar aún más controversias al respecto. Pero la intención detrás del cambio es bastante evidente y busca seguir la ruta del MCU donde nada es al azar y de una forma u otra los protagonistas siempre están vinculados a aquello que impulsará su historia de superhéroes.

Ms. Marvel debutó en los cómics cuando la franquicia de Marvel Studios ya estaba en marcha por lo que sus primeras aventuras pueden estar más presentes para la audiencia que las historias originales de Shang-Chi u otros héroes que recientemente se han ganado un sito en ese universo cohesionado como Los Eternos. Así, mientras en los primeros episodios hay guiños y referencias clarísimas a momentos del cómic de G. Willow Wilson y Adrian Alphona, otros elementos quizás no brillan tanto como en las páginas.

Si bien dos episodios pueden ser muy poco para sacar conclusiones definitivas, las amistades de Kamala no destacan mucho por su cuenta y mientras hay toda una subtrama con Nakia, en el caso de Bruno se extraña esa conexión más profunda que tenía con Khan en los cómics y la importancia del Circle Q y su trabajo allí.

Por otra parte, en los primeros episodios de Ms. Marvel aún no se establece con claridad quiénes serán los villanos de esta historia y por ende, más allá del aspecto superhéroico, lo que sobresale en esos capítulos es la presentación del mundo de Kamala y el inicio de una historia adolescente con romances, amistades y una búsqueda de identidad. Todo mientras que en el aspecto audiovisual las animaciones que acompañan algunas escenas son vistosas y divertidas, y en el apartado de la música, la apuesta por temas que resuenan con la cultura de Kamala también es un aporte al mundo que se quiere construir.

No obstante, aunque en su inicio Ms. Marvel se siente como una apuesta mucho más liviana que The Falcon and The Winter Soldier o Moon Knight, tampoco parece justo tachar a esta serie como algo solo para adolescentes y más bien el filtro de público se podría dar con quienes gozan de las historias tipo coming of age y las producciones de Marvel Studios.

Pero pese a que el comienzo de Ms. Marvel es prometedor, en base a la experiencia del resto de las series de Marvel Studios, juzgar a esta producción por sus primeros episodios podría ser infructuoso y el resultado final del salto al live-action de Kamala Khan probablemente dependerá de cómo cierren esta temporada de una manera satisfactoria y no en el sentido de cameos y guiños, sino que respecto al arco de la protagonista. Después de todo, con la promesa de que Kamala aparecerá en The Marvels, está el riesgo latente de que la gran resolución de Ms. Marvel llegue en esa película y no se concrete con esta producción.

Ms. Marvel se estrenará el 8 de junio.