Russell T Davies rompió una tradición en el regreso de David Tennant a Doctor Who porque no quería fomentar críticas sexistas

[Esta nota incluye spoilers sobre el episodio más reciente de Doctor Who]

El regreso de David Tennant a Doctor Who fue novedoso en varios sentidos y es que la aparición del actor en el capítulo más reciente de la serie no solo marca una instancia en que un mismo intérprete vuelve a Doctor Who como otra versión del Doctor, sino que también se rompió una tradición del programa porque el personaje titular no se regeneró manteniendo el vestuario de su predecesor y el decimocuarto Doctor no vistió la ropa que utilizó Jodie Whittaker como el personaje.

Pero aunque sería fácil interpretar eso como un desprecio al tiempo de Whittaker como Doctor Who, recientemente Russell T Davies defendió esa decisión y argumentó que simplemente optó por prescindir de ese guiño para evitar que proliferaran las críticas y comentarios sexistas.

En una declaración para Doctor Who Magazine (vía Gizmodo), Davies abordó el tema de la ropa en la nueva regeneración de Doctor Who y explicó por qué Tennant no apareció con el vestuario de Whittaker .

“Estaba muy seguro de que no quería que David apareciera con el disfraz de Jodie. Creo que la noción de que los hombres se vistan con ‘ropa de mujer’, la noción de drag, es muy delicada. Soy un gran admirador de esa cultura y la dignidad de eso, es realmente algo valioso, pero tiene que hacerse con gran consideración y respeto”, dijo Davies. “Con respecto a Jodie y su Doctor, creo que puede parecer una burla cuando un hombre heterosexual usa su ropa. Poner a un escocés grande de seis pies puede parecer que estamos quitando algo“.

Pero ese no fue el único pensamiento que convenció a Davies de cambiar esa parte de la regeneración del Doctor porque el showrunner tampoco quería que aquello impulsara los comentarios ofensivos.

“Si (la prensa) puede jugar con el género de manera sarcástica o crítica, lo hará”, añadió Davies. “Podríamos tener al Doctor vestido como un caballero, o vestido como Dios, o vestido como William Hartnell, y la única foto que imprimirían sería de David en lo que consideraron ropa de mujer”.

David Tennant figurará como el nuevo Doctor en tres especiales que serán emitidos en 2023 y posteriormente Ncuti Gatwa asumirá como el siguiente Doctor.