Sam Raimi responde a los rumores de un posible Spider-Man 4

Sam Raimi, el director de las películas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire se ha referido a los rumores de una posible cuarta entrega de la saga, y lamentablemente sus palabras no son del todo auspiciosas.

En una reciente conversación con CBR es que el director señaló que “no he oído hablar de eso”, agregando que “Leí eso, pero no estoy trabajando en ello. Quiero decir, Marvel y Columbia tienen mucho éxito con las [películas] actuales de Spider-Man y no sé si volverán a mí y me dirán: ‘¡Bueno, amigos, también podemos contar esa historia!’”.

“No estoy seguro, pero me encantan todas las nuevas películas de Spider-Man. Me encantó Spider-Man: No Way Home. Fue realmente súper poderoso ver a Tobey [Maguire] nuevamente en esto”, agregó.

Los rumores de una posible nueva película de Maguire surgieron luego del estreno de No Way Home en 2021, filme que reunía a los Spider-Man de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.