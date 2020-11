Sasha Banks llegó a The Mandalorian gracias a un programa donde comió alitas de pollo picantes

[Spoilers de la segunda temporada de The Mandalorian a continuación]

En 2018 Sasha Banks participó en un video de “Hot Ones”, el programa de YouTube que invita a famosos de distintos ámbitos a comer comida picante.

En esa instancia Banks comió de alitas de pollo, habló de su carrera y, sin saberlo, aseguró su rol en la segunda temporada de The Mandalorian.

Sí, leyeron bien, Banks no llegó a la nueva temporada de la serie del Mando por su trabajo en la WWE sino que llamó la atención del responsable de la serie, Jon Favreau, durante su participación en ese programa de YouTube.

“Jon Favreau se acercó a mí porque vio una entrevista que hice con Hot Ones. Y realmente le gusté y obtuvo mi información de contacto”, contó Banks en una entrevista con Variety. “Luego, en FaceTime, me pidió que fuera parte de The Mandalorian. Yo estaba como, ‘Bueno, no puedo decir que no’, pero estaba increíblemente nerviosa”.

Si quieren saber cuál es el video, pueden verlo a continuación:

Banks formó parte de “The Heiress”, el tercer capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian que fue dirigido por Bryce Dallas Howard. Allí, la luchadora interpretó a Koska Reeves, una mandaloriana que forma parte del grupo de Bo-Katan.

En ese sentido, Banks explicó que estaba nerviosa por sumarse a la franquicia de Star Wars y que los responsables de la serie la ayudaron a disfrutar al máximo de esa experiencia.

“Jon Favreau, David Filoni y Bryce Howard, fueron increíbles conmigo”, comentó Banks. “Respondieron cualquier pregunta que tenía, porque estaba increíblemente tímida y nerviosa. Pero (Jon) me recordó; ‘Uh, haces WWE todas las semanas y lo haces en vivo. Eres fabulosa. Hay una razón por la que quería que fueras parte del programa’. Eso me hizo sentir como en casa y gané una familia completamente nueva y estoy muy agradecida”.

“(Bryce Dallas Howard) realmente, realmente me guió y realmente me tomó de la mano porque, como dije, estaba muy nerviosa”, añadió. “Me envió un mensaje de texto para asegurarse de que todo estuviera bien. Ella me acompañó a través de todo, si tenía alguna pregunta. Ella estaba ahí para mí. Así que fue muy especial verlo. Y estaba realmente inspirada por ella y cómo trataba a todos. Ella tenía los pies en la tierra. Puso mucha de su energía en mi trabajo por lo increíble que me trató. Y como puede ver, está recibiendo muchos elogios por su trabajo porque es muy especial”.

Finalmente Banks dejó claro que, pese a que ahora es parte del mundo de The Mandalorian, también adora a The Child.

“¡Estoy tan agradecida de haber salvado a Baby Yoda! No puedo superarlo. Oh Dios mío”, sentenció la luchadora.