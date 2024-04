Se dan a conocer nuevos actores de voz para la serie de Among Us

Cada vez está más cerca la serie de Among Us y ahora se han conocido nuevos actores de voz que se suman al proyecto.

Según se anunció recientemente, Debra Wilson le dará la voz de Amarillo, Patton Oswalt como Blanco, Phil LaMarr a Café y Wayne Knight a Lima.

Estos se unen a un elenco que incluye a Elijah Wood de El Señor de los Anillos, Ashley Johnson de The Last of Us y Dan Stevens de Downton Abbey.

Cabe recordar que Titmouse será el estudio encargado de esta serie animada, la cual por el momento se desconoce cuando se estrenará o donde.