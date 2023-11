Segunda temporada de The Last of Us incluirá contenido eliminado de la segunda entrega

Según se ha conocido recientemente la segunda temporada de The Last of Us incluirá contenido de Lost Levels de The Last of Us Part 2 Remastered.

La información fue dada a conocer por Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog, quien en conversación con Entertainment Weekly señaló que un elemento eliminado del juego y que se sumarán en el próximo remaster para PS5, serán incluídos en la serie.

“A modo de adelanto, diré que hay al menos un elemento de un nivel que está planeado [para] el programa”, mencionó Druckmann, agregando que “digo esto con la advertencia de que aún no hemos comenzado a filmar el programa y que todas las cosas están sujetas a cambios en función de lo que finalmente consideremos que será lo mejor para el programa”.

Según explicó en la ocasión, “The Lost Levels está muy centrado en ofrecer un adelanto del desarrollo original de The Last of Us Part 2 y en profundizar el aprecio de los fans por el trabajo creativo del estudio”.

De acuerdo a lo que detalla EW, Lost Levels no son niveles completamente terminados y contarán con elementos interactivos y comentarios de los desarrolladores.

Es así como Druckmann detalla que los jugadores podrán escuchar al equipo mientras juegan, mientras se refieren a “la intención del nivel, qué estaba pasando en la secuencia y, en última instancia, por qué se cortó”.