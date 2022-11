Shawn Levy está negociando para dirigir una nueva película de Star Wars

Sumen a Star Wars a la lista de proyectos de alto perfil que Shawn Levy (Una Noche en el Museo, The Adam Project) está preparando para los próximos años y es que esta semana Deadline reveló que el director está negociando para dirigir una nueva entrega de la franquicia espacial.

Por ahora no hay detalles sobre la trama de la película, pero Levy se enfocaría en su desarrollo y posterior dirección tras trabajar en los episodios finales de Stranger Things para Netflix y dirigir Deadpool 3 para Marvel Studios.

Si bien Lucasfilm no ha estrenado una película de Star Wars desde 2019 con The Rise of Skywalker, este proyecto de Levy correrá en paralelo al desarrollo de otras producciones en carpeta como las cintas Taika Waititi y Patty Jenkins, la trilogía de Rian Johnson y la apuesta de Damon Lindeloff con Sharmeen Obaid-Chinoy.

Hasta el momento no hay una fecha de estreno para esta película, pero Deadpool 3 recién llegará en 2024 y Stranger Things 5 probablemente se presentará cerca de esa fecha también.