Showrunners de Fallout abordan el fin de la primera temporada y el lugar donde se llevará a cabo la segunda

La primera temporada de Fallout se ha convertido en todo un éxito, por eso no es de extrañar que esta fuera renovada para una segunda temporada, la cual junto con continuar con la historia de la serie nos trasladará a nuevos lugares.

Es así como en conversación con GQ, los showrunners Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet, se refirieron al final de temporada y al lugar que marcará la segunda entrega.

Antes de continuar: Alerta de Spoiler.

La serie culmina mostrando New Vegas, pero una versión diferente a la presentada en los videojuegos, ante esto es que los showrunners bromearon señalando que “seguro que sería extraño si nos fuéramos a la ciudad de Nueva York después de ese adelanto”.

Según señala Wagner en relación a los cambios en New Vegas, el equipo quería que la audiencia supiera que “han sucedido cosas” en New Vegas, algo que no debiera sorprender dado que la serie se ambienta 15 años después de los eventos del juego.

Wagner dijo que esto era para asegurarse de que “no haya expectativas” de que el programa retome en algunos de los finales canónicos que tiene Fallout: New Vegas.

“Realmente quería dar a entender: ‘Chicos, el mundo ha progresado’, y la idea de que el páramo permanece como está década tras década es absurda para nosotros”, agregó.

Fallout se estrenó el pasado 10 de abril y se encuentra disponible a través de Prime Video.