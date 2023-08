Showrunners del live-action de One Piece relatan como fue trabajar con Eiichiro Oda: “No te voy a mentir, lidiar con él fue difícil al principio”

Finalmente este jueves 31 de agosto se estrena la serie live-action de One Piece de Netflix, una serie que ha generado una enorme expectación entre los seguidores del manga y el anime, en este contexto, es que los showrunners de la producción, Matt Owens y Steven Maeda, han dado a conocer como ha sido el proceso para realizar la serie, y como fue el trabajo con el aclamado autor del manga Eiichiro Oda.

One Piece de Netflix está compuesta por 8 episodios, y según detallan, fue en 2015 cuando contactaron por primera vez con Eiichiro Oda para hablar sobre la adaptación, detallando que “lidiar con él fue difícil al principio”, esto principalmente debido a que no eran los primeros que intentaban adaptar la obra al formato de live action.

¿Cuál es su historia con «ONE PIECE» y cómo llegaron a involucrarse en la adaptación con actores de carne y hueso?

Matt Owens: «ONE PIECE» se lanzó cuando tenía 10 años, que fue más o menos la época en que empecé a involucrarme en el mundo de los mangas. Por alguna razón, no llamó mucho mi atención en ese entonces, pero volví a darle otra oportunidad cuando tenía veintitantos años. En ese momento, estaba pasando por una depresión muy difícil y solo quería encontrar algo que me alejara totalmente del mundo. Y entonces me sumergí de lleno. Honestamente, creo que «ONE PIECE» me salvó la vida. Es una historia de personas que cuidan de otras personas, que siguen sus sueños y que forman su propia familia —todo lo que sentía que me faltaba y que tenía que reevaluar— y realmente me sacó del lugar oscuro donde me encontraba. Tengo una conexión emocional muy profunda con esta serie y no solo por el hecho de que es un manga increíble. Me enteré del proyecto en 2017, cuando escuché que Tomorrow Studios había adquirido los derechos para la adaptación. Recuerdo que les envié un email a todos mis representantes con un mensaje escrito en mayúsculas que decía: «¡NECESITO QUE ME CONSIGAN UNA REUNIÓN PARA ESTO!» No era un guionista reconocido. No sabía si me iban a dar la oportunidad, pero tenía que intentarlo. Así que lo di todo en mi primera reunión con Tomorrow Studios. Dije: «Honestamente, no sé si el proyecto es factible, pero sé que no puedo quedarme de brazos cruzados viendo a otra persona intentándolo. No van a encontrar a nadie en la industria que sepa más de la serie o la ame más que yo». Sabía que era una apuesta arriesgada. Sin embargo, a principios de 2018, me llamaron.

Steven Maeda: No estaba tan familiarizado con el manga en mi primera entrevista para la serie, pero leí los primeros cien capítulos muy rápido y me di cuenta de que este proyecto era sumamente especial y que tener la oportunidad de involucrarme en este mundo creado por Eiichirō Oda era un gran honor.

«ONE PIECE» ya cumplió 25 años de existencia y sigue teniendo mucho éxito. ¿Por qué la historia ha logrado perdurar en el tiempo y es tan querida por el público?

Maeda: En primer lugar, es muy ingeniosa. Es un mundo nunca antes visto, y creo que cualquier persona que recién lo esté descubriendo se dará cuenta de lo distinto que es. No solo es distinto de las otras historias de piratas, sino que también se diferencia de todo lo demás. En esencia, nos hace mirar nuestras diferencias y la manera en que las resolvemos de manera más simple. Todo a través de la perspectiva del personaje unificador de Monkey D. Luffy. Él toma a estas personas que no tienen nada en común y logra que trabajen juntas. Trata sobre la comunidad. Trata sobre la familia. Trata sobre un grupo de personas que se apoyan entre sí y dependen de la ayuda del otro para obtener lo que realmente quieren, sus mayores deseos.

Owens: Me parece que su longevidad se debe a la creatividad de Oda y a su genialidad para la creación de mundos. Él continúa teniendo ideas para nuevos lugares y conflictos, lo que realmente contribuye a que este mundo siga creciendo más y más. Como dijo Steven, no es solo una divertida aventura de piratas, abarca muchos más temas como la opresión, el control de la información, las inseguridades. Hay tantas temáticas emotivas en la historia que aún son relevantes. Oda solo sigue construyendo un mundo en el que te quieres adentrar.

Los fans de Oda están felices de que haya estado tan involucrado en el desarrollo de esta adaptación. ¿Cómo fue conocerlo y trabajar con él?

Owens: Creo que nunca había estado tan nervioso en mi vida. Tenía frente a mí a la persona que había creado esta historia que tanto amo y le estaba pidiendo que confiara en mí para llevar a cabo este proyecto. No te voy a mentir, lidiar con él fue difícil al principio. Este no era el primer intento que se había hecho para adaptar la historia a una serie de acción en vivo, y nosotros no éramos las primeras personas que queríamos desarrollar la idea desde un nuevo ángulo. Pero creo que cuando notó que nuestras intenciones e ideas eran buenas —que queríamos proteger la serie y crear una nueva vía para que más personas se enamoraran de ella—, Oda empezó a confiar en nosotros.

Para adaptar una historia tan grande como «ONE PIECE» a una temporada de ocho episodios, era necesario que tanto Oda como ustedes fueran flexibles para llegar a acuerdos creativos. ¿Hubo algún aspecto de la historia que Oda no estaba dispuesto a cambiar?

Owens: Las dos grandes cosas que Oda quería que mantuviéramos lo más parecido al manga eran: 1. Las historias pasadas de los Piratas de Sombrero de Paja, porque son cruciales para quienes son como personas, para sus sueños y motivaciones y para la manera en que Luffy explora esos aspectos a medida que los va conociendo y los ayuda a redescubrir esos sueños. Mantener ese trasfondo emocional de la serie era muy importante. 2. Los poderes. Los poderes específicos de las Frutas del Diablo y otros conjuntos de habilidades fueron cuidadosamente creados por Oda y utilizó mucha imaginación para asignárselos a los distintos personajes junto con una serie de reglas para su uso. Así que Oda nos pidió que no cambiáramos nada de eso.

Maeda: Por nuestra parte, queríamos transmitir el sentimiento de optimismo, que se mantiene en todo el manga, y queríamos dar con ese punto exacto para que los personajes se vieran reales, aterrizados y orgánicos, pero también pudieran ser tal como se ven en la historia original. Lo más importante era asegurarnos de que los Sombrero de Paja fueran introducidos correctamente, contaran con las explicaciones de quiénes eran y tuvieran suficiente tiempo de pantalla. Cualquier modificación —como sacar ciertos momentos— tenía que discutirse en detalle con Oda y su equipo. Pero, en líneas generales, no se cambió nada.

Owens: Decir que él y su equipo se involucraron de lleno en el desarrollo de esta serie no es una exageración. Revisaron las ideas generales, los guiones, los dailies, los cortes. A veces miraba algún material y decía: «¡Así me lo había imaginado!». Y escucharlo decir eso era increíble... Pero si veía algo que le generaba dudas, nos lo hacía saber. Nos explicaba cuál había sido la intención original, y el proceso se transformó en una conversación continua.

Teniendo en cuenta el éxito del manga y de la serie de anime, ¿Qué te hizo asumir el desafío de adaptar esta historia en formato de acción en vivo?

Owens: Pienso que el mundo del anime y el manga aún se considera algo para niños o nerds. Ese es un pensamiento difícil de cambiar, pero esta serie podría cambiarlo y demostrarles a las personas que las historias de manga son para todos. «ONE PIECE» es el relato más fenomenal que se haya contado. Si logramos que la gente esté más dispuesta a conocerlo en formato de acción en vivo, entonces valdrá la pena. Me encantaría que la gente vea la serie y luego lea el manga para saber cómo sigue la historia. Esa es la meta. Difundir el universo de la serie vale la pena».

Maeda: Para mí, no hay nada más interesante que un desafío imposible que te haga decir: «OK. Creo que sí es posible». Y luego intentar encontrar la manera de llevarlo a cabo. Pero este gigante desafío se hizo mil veces más difícil debido a su gran cantidad de seguidores apasionados. Jamás había visto algo así. Estoy seguro de que juzgarán hasta el más mínimo detalle, pero estoy abierto a recibir sus críticas. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado.

¿Por qué es el momento perfecto para contar esta historia?

Owens: La respuesta desde una perspectiva emocional es: porque es el tipo de historia que el mundo necesita conocer. Creo que estamos en una época en donde las personas se sienten muy solas y aisladas, y conocer una historia que habla sobre el poder de la amistad nos vendría muy bien como sociedad. Desde la perspectiva de la industria, hay muchas series épicas en estos momentos, pero —sin querer desmerecerlas porque me encantan— son muy oscuras. Queríamos construir una serie que tuviera tanta mitología, tradiciones y genialidad como esos taquillazos, pero que fuera la versión colorida, luminosa y optimista. La idea es estar en la misma categoría que esas otras series, pero ser un rayo de luz.

Maeda: Necesitamos de manera urgente una historia sobre personas que se reúnen y colaboran a pesar de sus diferencias. ¿Existe algo más importante en lo que nosotros, como sociedad, estemos fallando ahora mismo?