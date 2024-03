Los creadores de One Piece y Naruto se refirieron a la muerte de Akira Toriyama

La repentina muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, impactó a todo el mundo, no solo a fanáticos, sino que también a varios de los más importantes mangakas que fueron fuertemente influenciados por la obra del creador de personajes como Arale y Goku.

Entre ellos se encuentran dos de los autores considerados como los sucesores de Toriyama, quienes a su vez lo consideraban su maestro: Eiichiro Oda, creador de One Piece, y Masashi Kishimoto, responsable de Naruto.

Ambos publicaron cartas en las que lamentaron el deceso de Toriyama, expresando pesar por su muerte, pero también dejando en claro la gran admiración que sintieron por el creador de una de las sagas del manga más importante de la historia, la cual fue clave con su adaptación para la internacionalización del anime.

El mensaje de Eiichiro Oda

“Todavía se siente demasiado repentino. Siento como si un enorme agujero hubiese atravesado mi corazón. La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado mucho desde que era niño. Recuerdo vívidamente el día que me llamaste por mi nombre por primera vez. Recuerdo cuando me llamaste amigo por primera vez. Y recuerdo la última conversación que tuvimos”, explicó el creador de One Piece.

“Tomaste el mando en una época en la que leer manga se consideraba una tonta pérdida de tiempo. Forjaste una era en la que tanto adultos como niños podían leer y disfrutar de este medio. Me mostraste que el manga podía lograr tal cosa. Me hiciste soñar que podía llegar al mundo entero. Eras mi superhéroe”, agregó Oda.

“Su impacto no se limitó sólo a la industria del manga. La infancia de millones de creadores de diversas industrias tiene sus raíces en la emoción de leer y ver ‘Dragon Ball’. Tu existencia ha sido como un gran árbol cuyas ramas se extienden hasta el cielo. Para los mangaka de nuestra generación, cuanto más nos acercábamos a su trabajo, más nos dábamos cuenta de su importancia. Aunque fue aterrador, la persona detrás de todo estaba muy tranquila y descubrir eso me hizo muy feliz. Terminamos amándote por lo que eras y no sólo por lo que hiciste”, remarcó Eiichiro Oda.

“Me gustaría ofrecer mi más profundo respeto y gratitud por el vibrante mundo creativo que Toriyama dejó atrás y orar desde el fondo de mi corazón para que descanse en paz. Espero que el cielo sea tan encantador como lo imaginaste en tu manga”, finalizó.

El adiós de Masashi Kishimoto

“Francamente, no sé qué escribir ni cómo escribir sobre algo tan repentino. Pero me gustaría expresar mis pensamientos y sentimientos hacia Toriyama-sensei, algo que desearía que él mismo me hubiera preguntado algún día. Cuando crecí con ‘Dr. Slump’ y ‘Dragon Ball’ en la escuela, tener su manga a mano siempre fue natural y parte de mi vida. Incluso cuando tuve una mala experiencia, ver ‘Dragon Ball’ me hizo olvidarla. Fue un alivio para mí, un chico de campo que no tenía nada. Porque ‘Dragon Ball’ no puede ser más divertida”, expresó el autor de Naruto.

“Cuando llegué a la universidad, de repente, ‘Dragon Ball’ terminó y sentí una increíble sensación de pérdida que no pude reemplazar. Pero al mismo tiempo me ofreció la oportunidad de comprender la grandeza del maestro que lo creó. Y por supuesto, quería hacer algo similar. Quería ser como mi maestro. Comencé a seguir sus pasos y aspiraba a convertirme en mangaka, lo que hizo que ese sentimiento de pérdida desapareciera. Porque hacer manga era divertido. Encontré una nueva diversión al seguirte. Siempre fuiste mi guía. Te admiraba. Lamento que tenga que ser así, pero me gustaría expresarte que para mí fuiste un salvador y el dios del manga”, expresó Kishimoto.

“Cuando nos conocimos estaba tan nervioso que no podía decir una palabra. Aún así, después de innumerables reuniones en el comité del Premio Tezuka, superé mis miedos y tuvimos muchas conversaciones. Oda y yo volvimos a ser niños cada vez que hablábamos de ‘Dragon Ball’. Parecía que competíamos para ver quién era el mayor fan y no he olvidado cómo nos mirabas y sonreías un poco avergonzado al vernos”. remarcó.

“Hoy recibí la noticia de la muerte de mi maestro. Siento una sensación de pérdida aún mayor que cuando terminó ‘Dragon Ball’. No sé cómo lidiaré con este agujero en mi corazón. Ahora ni siquiera puedo leer ‘Dragon Ball’. Todos esperaban ansiosamente tu trabajo. Ojalá existieran los deseos de ‘Dragon Ball’. Quizás sea egoísta, pero estoy muy triste. Gracias, Toriyama, por tu trabajo durante más de 45 años. Gracias por sus esfuerzos y trabajo duro. Los miembros restantes de su familia están profundamente heridos. Por favor cuídense y descansen en paz”, finalizó.