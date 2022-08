Shueisha y otras editoriales japonesas demandaron al ex-administrador de Mangamura

La editoriales Kadokawa, Shueisha y Shogakukan entablaron una demanda contra Romi Hoshino, un sujeto que también es conocido como Zakay Romi y es identificado como el ex-administrador de Mangamura, un popular sitio de piratería de mangas.

Según reportan ANN y Japan Times, Shueisha y las otras editoriales acudieron ante el Tribunal de Distrito de Tokio para demandar a Hoshino y Mangamura por la piratería de 17 mangas incluyendo a: One Piece, Kingdom, YAWARA!, Dorohedoro, Overlord, Sgt. Frog, Wise Man’s Grandchild, The Rising of the Shield Hero, Trinity Seven, Hinamatsuri, Erased, Mushoku Tensei, Golden Rough, Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru, Karakuri Circus, Kengan Ashura y Tasogare Ryūseigun.

En ese sentido, la demanda se sustenta en que Mangamura consiguió cerca de 500 millones de visitas entre junio de 2017 y abril de 2018, causando pérdidas a los respectivos negocios de las editoriales.

Hoshino ya había sido condenado a tres años de prisión y una millonaria multa por violar la ley de derechos de autor, pero ahora Kadokawa, Shueisha y Shogakukan esperan que el sujeto pague 1.9 mil millones de yenes (cerca de $14.2 millones de dólares).

“Si las obras que aquellos que han dado todo por crear se regalan, se daña la base para la creación de obras interesantes”, señaló un representante de Shueisha ante la condena original de Hoshino en 2021 (vía ANN).

Todo mientras que ahora Kadokawa, Shueisha y Shogakukan realizaron una declaración conjunta indicando que la piratería “nunca debe tolerarse” y que la demanda pretende ser un “paso importante para combatir el crimen”.

.