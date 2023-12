“Tendrá que valer la pena”: Tom Holland puso paños fríos a las expectativas por una secuela de Spider-Man

Aunque en más de una ocasión se ha establecido que una nueva película de Spider-Man con Tom Holland será un hecho, ahora el propio actor puso en duda esa idea en conversación con Deadline.

“Todo lo que puedo decir es que hemos estado teniendo conversaciones activamente sobre cómo podría lucir potencialmente una cuarta entrega de mi personaje”, explicó Holland. “Ya sea que podamos o no encontrar un camino para hacer justicia al personaje es otra cosa”, recalcó.

La expectativa económica de eso último no es menor, ya que Spider-Man: No Way Home recaudó casi 2 mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda producción más exitosa después de la pandemia, solo superada por la Avatar de James Cameron.

En esa línea, el actor recalcó que es “muy protector” sobre lo que ocurra con Spider-Man. “Me siento muy, muy afortunado de haber podido trabajar en una franquicia que mejoró con cada película, que tuvo más éxito con cada película, lo cual creo que es realmente raro, y quiero proteger su legado. Entonces, no haré otra por hacer otra. Tendrá que valer la pena para el personaje”, recalcó Holland.

Por ahora una cuarta película de Spider-Man bajo el paraguas de Marvel Studios no está confirmada, pero su presidente, Kevin Feige, ya confirmó que comenzaron a trabajar en el desarrollo de la historia.

“Si podemos resolverlo, sería un tonto si no me volviera a poner el traje porque se lo debo todo a Spider-Man”, dijo Holland. “Me encanta el personaje y la gente con la que trabajo. Entonces, me encantaría contar otra historia, pero solo la contaré si podemos encontrar la correcta”, finalizó.