The Ballad of Songbirds and Snakes, la precuela de Los Juegos del Hambre, llegará al cine en noviembre de 2023

Prepárense para regresar al mundo de Los Juegos del Hambre porque durante esta semana Lionsgate finalmente fijó una fecha para el estreno de su adaptación de The Ballad of Songbirds and Snakes (Balada de pájaros cantores y serpientes en español).

En el contexto de la CinemaCon, el estudio estableció que estrenará a la película basada en ese libro escrito por Suzanne Collins durante el próximo 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos.

The Ballad of Songbirds and Snakes es el libro más reciente de la saga de Los Juegos del Hambre, pero su historia está ambientada antes de los eventos de la historia de Katniss Everdeen.

De hecho, el foco de la película estará en un joven Coriolanus Snow, el personaje que conocemos como el malvado gobernante de Panem en la saga principal. Pero que aquí Snow se presentará como un joven de 18 años que “ve la oportunidad de un cambio de suerte cuando lo eligen para ser el mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12″. Todo esto ocurrirá en el contexto de la versión número 10 de los Juegos del Hambre, por lo que como Katniss entra en juego en la edición 74 pueden deducir cuán lejano es el pasado al que se remontará esta precuela.

La película de The Ballad of Songbirds and Snakes será dirigida por Francis Lawrence, el responsable de Catching Fire y Mockingjay (Parte 1 y Parte 2), en base a aun guión de Suzanne Collins, Michael Arndt y Michael Lesslie. En estos momentos está cinta ya está en pleno proceso de producción, sin embargo, Variety precisa que Lionsgate no quiso revelar a su elenco.