The Batman llegó a Rotten Tomatoes con una recepción favorable

Como les contamos al comienzo de esta jornada, en el contexto de la semana del estreno de The Batman, varios críticos ya dieron a conocer sus impresiones sobre la nueva película de DC dirigida por Matt Reeves.

Así, mientras ya hay varias reseñas que hablan en detalle sobre lo que dejó en la crítica la película protagonizada por Robert Pattinson, para los fanáticos de los datos también se habilitó la página de The Batman en Rotten Tomatoes.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, The Batman cuenta con 144 reseñas en Rotten Tomatoes y ostenta un 90% de valoraciones positivas .Recuerden que esa cifra no es una nota, sino que indica cuál es el porcentaje de críticos que calificaron positivamente a lo nuevo de DC y Warner Bros.

En ese sentido, mientras el consenso de los críticos dice que The Batman es “un super-noir sombrío, oscuro y apasionante” que “se encuentra entre las entregas live-action más sombrías, y más emocionantemente ambiciosas, del Caballero de la Noche”, cabe señalar que a la cinta de Matt Reeves le faltaría para alcanzar a The Dark Knight, la película mejor valorada de Batman hasta la fecha en Rotten Tomatoes con un 94% de consideraciones positivas tanto por parte de la crítica como por parte de la audiencia.

Pero de todas maneras, si The Batman consigue mantener ese 90% de valoraciones favorables, la película se posicionará por sobre The Dark Knight Rises (87%), Batman Begins (84%), Batman Returns (80%), Batman (72%), Batman Forever (39%), Batman v Superman (29%) y Batman & Robin (12%) en el terreno de las películas live-action del vigilante de Gotham. Y además estaría a la par de Batman: The Lego Movie (90%) al considerar entregas de animación.

The Batman tendrá su pre-estreno este 2 de marzo en Chile.