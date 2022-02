Ya están aquí los comentarios de los críticos sobre The Batman

Cuando solo faltan un par de días para que todo el mundo pueda conocer la propuesta de The Batman, uno de los momentos más esperados del estreno ya está aquí y es que, luego de un anticipo durante la semana pasada, este lunes finalmente se revelaron los comentarios de los críticos sobre la nueva película del vigilante de Gotham.

A grandes rasgos la mayoría de los comentarios son positivos y elogian la propuesta de Matt Reeves para esta nueva interpretación cinematográfica de Batman. De hecho, uno de los elementos que más destaca en estas reacciones tiene que ver con lo que haría el director con el material de origen (los cómics de DC) y el tono detectivesco que tendría la película protagonizada por Robert Pattinson.

Por supuesto, como prácticamente no falta nada para que The Batman llegue a la cartelera la idea es seguir manteniendo la sorpresa, por lo que a continuación pueden leer algunos comentarios sin spoilers publicados por críticos que ya vieron The Batman.

Umberto Gonzalez de The Wrap: “The Batman de Matt Reeves finalmente nos entrega la versión más apegada a los cómics del Caballero Oscuro detective en una película. La película, para mí, es un gran homenaje a grandes guionistas de Batman como Denny O’Neil, Frank Miller y Jeph Loeb. Pattinson hizo la tarea y cumplió”.

Erik Davis de Fandango: “He visto The Batman y es un feroz drama de detectives acentuado por momentos de acción increíble y visceral. La dirección de Matt Reeves es oscura, profunda, intensa y llena con imágenes instantáneamente icónicas. Una película de Batman como ninguna otra que haya visto. Brillante y ruda. Una gran recomendación”.

Steven Weintraub de Collider: “Amé absolutamente The Batman de Matt Reeves. Reeves realizó una película asombrosa que coincidentemente es protagonizada por Batman. El cine en exhibición por parte de todos los departamentos es brillante. La dirección de fotografía de Greig Fraser, la música de Michael Giacchino y el diseño de producción de James Chinlund son soberbios. Es diferente a cualquier película de Batman que hayas visto. El tiempo de ejecución de 3 horas permite que las escenas respiren. Sin cortes rápidos. No hay momentos perdidos. La película te atrae desde la escena inicial y no te suelta hasta que se reproducen los créditos finales. No puedo recomendar esta película lo suficiente”.

Jenna Busch de /Film: “¡The Batman es espectacular! Es exactamente tan oscura como quieres que sea. Simplemente pasa por el borde de la calificación PG-13. No notarás la duración de la película en absoluto. Robert Pattinson, Jeffrey Wright y Zoë Kravitz son increíbles. ¡El tono es increíblemente tenso y necesito verla de nuevo ahora!”

Brandon Davis de Comicbook: “The Batman es una buena película visceral. Matt Reeves combina varias historias de Batman en una versión cruda y real para un detective noir épico. Un impresionante y largo viaje cinematográfico. Imágenes brillantes. Repetitivo, puerta giratoria de locaciones. Tremenda música de Michael Giacchino”.

Perri Nemiroff de Collider: “The Batman superó con creces mis expectativas, incluso como fanática de Matt Reeves desde hace mucho tiempo. Hay mucho que me encanta, como lo específico que se siente este Batman con Pattinson. ¿Pero mis 2 cosas favoritas de esta película? Las vibras de terror de Riddler y la cinematografía de Greig Fraser”.

Dorian Parks de Geeks of Color: “¡Vi The Batman y es increíble! Tenía grandes expectativas de cara a la película y fueron superadas en todos los sentidos posibles. Esta es la película de Batman que estaba esperando. Son casi 3 horas y felizmente hubiera visto un corte de 6 horas de esta historia”.

Duane Miller de CinemaniaWorld: “The Batman pasará a ser una de las mejores películas de cómics en mucho tiempo. El guión, las actuaciones, los escenarios y la narración visual eran fenomenales. Robert Pattinson brilla como un Batman melancólico y emocional junto al aterrador Riddler de Paul Dano. La obra maestra moderna de Matt Reeves”.

Chris Killian de Comicbook: “The Batman es como una novela gráfica que cobra vida. Se basa en el realismo como las películas de Nolan, pero está empapada de una pulp neo-noir que captura la vibra de los cómics de Batman mejor que cualquier otra cosa desde la serie animada. Matt Reeves entiende a Bats”.

Courtney Howard de FreshFictionTV: “The Batman de Matt Reeves ofrece una visión espectacularmente llamativa y notable que suena como un eco de las películas anteriores centradas en Batman, reverberando mucho después de que los créditos finales desaparecen”.

Mike Ryan de Uproxx: “Escribí sobre The Batman, una película que me gustó bastante. Es tan refrescante en su propio mundo que se siente como un concepto completamente nuevo. Es solo una buena historia de asesinato/misterio que tiene a Batman como el personaje principal”.

David Rooney de The Hollwyood Reporter: “Un melancólico Pattman se apodera la capa y la capucha en The Batman, el apasionante grunge noir de Matt Reeves anclado en una realidad contemporánea muy reconocible de desconfianza política e institucional”.

Amy Kuperinsky de Star-Ledger: “(The Batman) me gustó. Battinson vive para volar (¿deslizarse?) otro día. La cobainificación de Bruce Wayne es un buen traje de murciélago para Robert Pattinson. Zoë Kravitz lo cuenta como es como Selina Kyle. El Pingüino tiene una deuda con Tony Soprano”.

Jazz Tangcay de Variety: “The Batman es un viaje oscuro y emocionante a través de Gotham City, y no puedo dejar de pensar en la actuación de Paul Dano. Greig Fraser brilla con esa impresionante cinematografía en The Batman. Su trabajo aquí es notable. Michael Giacchino ha entregado su mejor banda sonora hasta la fecha”.

Scott Menzel de We Live Entertainment: “The Batman es diferente a cualquier otra película de Batman anterior. La trama se basa en la realidad, incluso más que la trilogía Dark Knight de Nolan. The Batman es más una historia de detectives que una película de superhéroes. El elenco es muy bueno con Colin Ferrell y Paul Dano como los MVP de la película”.

The Batman tendrá funciones desde este 2 de marzo en Chile.