The Flash será un fracaso económico gigantesco para un Warner Bros que se lo buscó

Muchas son las causas que explican la debacle de The Flash. No existe una sola causa. Obviamente lo primero que saldrá a colación es la decisión de anunciar el reinicio del universo cinematográfico, lo que enfadó a los seguidores más fieles y desencantó a la audiencia general que vio a esta producción como algo que no era necesario de ver, pero también están una serie de situaciones, entre las que podemos contar:

Los problemas de Ezra Miller

la mala campaña de marketing

el propio estado de Hollywood (Con múltiples películas no logrando recaudar lo esperado)

La laguna actual en las películas de superhéroes

las condiciones económicas del mundo

los precios en los cines y la forma en que una parte no menor de la audiencia ya fue acostumbrada, por las propias compañías de cine durante la pandemia, a esperar las películas en streaming

Pero más allá de las causas, existe una cosa clara: The Flash podría terminar generando pérdidas de $200 millones de dólares para Warner Bros.

Lo anterior es algo que en el estudio se ganaron sin duda con todas sus malas decisiones generadas desde que intentaron alcanzar en la carrera a Marvel Studios (Algo que se gestó desde el anuncio de Batman v. Superman) y perdieron fe en su universo cinematográfico, con toda la debacle que se generó de cara al estreno de Justice League. Repito, como ya fue expuesto, no hay una sola causa que explique el mal resultado económico.

The Flash logró recaudar solo $55 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos y a la fecha solo ha recaudado $210 millones de dólares. En ese sentido, se estima que con suerte logrará superar los $310 millones de dólares, pero está la posibilidad de que inclusive haga menos.

En ese escenario, la producción tuvo un presupuesto de casi $220 millones de dólares, lo que responde a su largo proceso de producción que se extendió por una década, mientras que se deben sumar $150 millones de marketing. Ante eso, la película se quedaría corta en $200 millones de dólares solo para recuperar su dinero invertido.

Y según especialistas, todo lo anterior implicaría que Warner Bros habría perdido menos dinero lanzando directo la película al streaming Max o simplemente no haberla estrenado.