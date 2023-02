The Mandalorian: Grogu habría entrenado durante dos años con Luke Skywalker según Jon Favreau

La segunda temporada de The Mandalorian concluyó con una despedida entre Gorgu y Din Djarin porque la criatura conocida como “Baby Yoda” se marchó a entrenar con Luke Skywalker. Pero cuando The Mandalorian presente el primer episodio de su tercera temporada, Grogu nuevamente estará con el mandaloriano por cortesía de su reencuentro durante The Book of Boba Fett.

Pero aunque con esa trama es fácil imaginar que Grogu no habría estado tanto tiempo lejos de Din Djarin, Jon Favreau señaló que “Baby Yoda” efectivamente entrenó durante un período significativo con Luke.

En una mesa redonda con Skytalkers a propósito de la tercera temporada The Mandalorian el showrunner de la serie afirmó que Grogu habría estado durante dos años con Luke Skywalker.

Favreau entregó esa información durante su respuesta a una pregunta que planteó que Grogu podría ser un nexo entre el mundo de los mandalorianos y los Jedi.

“Esa es una perspectiva muy intresante. (Grogu) definitivamente es alguien que ha pasado tiempo en ambos mundos”, dijo Favreau. “Sabemos que comenzó tempranamente en el Templo Jedi, hemos visto flashbacks que hablan de eso, y también sabemos que ha sido rescatado y ha pasado muchos años con el Mandaloriano. Se fue con Luke, ahora ha estado dos años lejos (del Mandaloriano), entrenando allí. Lo que es intresante es que cuando el elige regresar con su amigo el Mandaloriano porque ha desarrollado un vínculo, eso refleja de una manera el camino de Luke cuando era atraído por el vínculo con sus amigos y cómo eso ayudo a darle forma al futuro”.

En base a estas declaraciones del responsable de The Mandalorian, la conclusión sería que la historia de la serie abarca varios años y Grogu habría pasado casi tanto tiempo con Din Djarin como Luke, pero en última instancia eligió al Mando por sobre el camino de los Jedi y esa decisión que obviamente impactará la historia del tercer ciclo que debutará este miércoles 1 de marzo en Disney Plus.