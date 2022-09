Tim Blake Nelson volverá como el Líder, su personaje de The Incredible Hulk, en Capitán América 4

Marvel Studios finalmente se acordó de Capitán América 4 y este sábado en el contexto de la D23 el estudio presidido por Kevin Feige reveló al elenco principal de la película que seguirá las andanzas de Sam Wilson como el nuevo Capitán América.

En ese contexto probablemente el anuncio más llamativo es que Marvel Studios seguirá recuperando personajes de The Incredible Hulk y después de incluir a Tim Roth como Abominación en She-Hulk: Attorney At Law, ahora Tim Blake Nelson volverá como Samuel Sterns/ el Líder en la cuarta película de la saga de Capitán América.

El momento de The Incredible Hulk que tanteó la transformación de Samuel Sterns en El Líder.

Como recordarán Capitán América 4 se llamará oficialmente Captain America: New World Order y será dirigida por Julius Onahen base a un guión de Malcolm Spellman. Obviamente esta cinta seguirá la trama de Sam Wilson que arrancó en The Falcon and the Winter Solider por lo que, además del regreso de Anthony Mackie como el héroe titular, contemplará a Carl Lumbly como Isaiah Bradley junto a Danny Ramirez como Joaquin Torres, quien finalmente se transformaría en el nuevo Falcon. Todo mientras la actriz Shira Haas se incorporará a al MCU como Sabra, una heroína israelí.

Captain America: New World Order es descrita como un “thriller paranoico” y aunque por ahora no hay más detalles sobre su trama, sabemos que será parte de la “Fase 5″ del MCU y llegará a los cines en mayo de 2024.