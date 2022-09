“Todos se burlaban de mi cuerpo”: Chloë Grace Moretz contó que lo pasó mal por un meme que la comparaba con un personaje de Family Guy

Chloë Grace Moretz expresó que un meme que surgió a partir de una foto que le tomó un paparazzi tuvo un efecto considerable en su salud mental. En el contexto de una reciente entrevista con el portal Hunger la actriz reflexionó sobre la fama y relató que lo pasó mal por un meme que la comparaba con un personaje de Family Guy.

Ante todo Moretz recordó que al comienzo de su carrera no sintió inmediatamente la presión de la fama y que aquel factor de su trabajo como actriz recién comenzó a impactar su vida cuando tenía 18 años.

“Recuerdo el día en que me di cuenta. Y me golpeó como una tonelada de ladrillos. Tenía 18 años y estaba haciendo una alfombra roja. Me alejé y sentí mucho desprecio por mí misma y estaba realmente confundido acerca de la experiencia que acababa de pasar. Me sentí muy mal después de eso. Hubo este cambio completo y discordante en mi conciencia, cuestioné quién era yo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Como, ¿qué significa esto?”, dijo la actriz

Moretz relató que a raíz de ese episodio comenzó a asistir a terapia. No obstante, las cosas no se hicieron más sencillas inmediatamente ya que los memes también comenzaron a pasarle la cuenta.

“Tuve que trabajar en eso. Durante mucho tiempo pude ser la Chloë que la gente ve y la Chloë que soy en privado. Entonces esos dos mundos chocaron y me sentí realmente cruda, vulnerable y abierta. Y luego vino la avalancha de horribles memes que me empezaron a enviar sobre mi cuerpo”, indicó la actriz.

Los memes sobre famosos no son nada nuevo, pero Moretz sostiene que lo pasó particularmente mal debido a una imagen que comparaba su apariencia con Legs Go All The Way Up Griffin de la serie animada Family Guy.

“De hecho, nunca he hablado de esto, pero hubo un meme que realmente me afectó. (Era) de mí entrando en un hotel con una caja de pizza en la mano. Y esta foto fue manipulada en un personaje de Family Guy con piernas largas y torso corto, y fue uno de los memes más extendidos en ese momento”, señaló la actriz de Kick-Ass.

“Todos se burlaban de mi cuerpo y se lo mencioné a alguien y dijo: ‘Oh, cállate, es divertido’. Y solo recuerdo estar sentada allí y pensar: mi cuerpo está siendo usado como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram. Era algo tan benigno como entrar en un hotel con sobras. Y hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de superar para mí”, agregó.

Probablemente más de alguna vez han visto el meme, y sino basta con buscar en google Chloë Grace Moretz Family Guy para que aparezca la imagen en cuestión. En ese sentido, Moretz dice que aquella broma online arruinó algo para ella-

“Tomó una capa de algo que solía disfrutar, que era vestirme e ir a una alfombra y tomar una foto, y me hizo súper consciente de mí misma. Y creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en este mundo, se extrapola por los asuntos de las redes sociales. Es una mierda”, concluyó.