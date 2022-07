Tom Hanks no entiende por qué Tim Allen no interpretó a Buzz en Lightyear

Lightyear es la película que Andy vio y lo motivó a obtener el juguete de Buzz Lightyear que conocemos de las películas de Toy Story. Sin embargo, aquella premisa no siempre quedó clara en el promoción de lo nuevo de Pixar y hasta el día de hoy hay quienes se preguntan por qué Buzz no se ve ni se escucha como en Toy Story en aquella cinta dirigida por Angus MacLane.

En ese sentido, mientras tiempo atrás Tim Allen lamentó que Lightyear no tuviese “una mejor conexión” con Buzz el juguete, ahora Tom Hanks expresó que no entendería por qué su compañero de Toy Story no interpretó a Buzz en esa apuesta.

Durante una entrevista con el portal CinemaBlend, Hanks fue consultado respecto a cómo se sentía que su nueva película, Elvis, compitiera con una película de Buzz Lightyear, el personaje que históricamente ha acompañado a su versión de Woody en Toy Story.

Hanks contó que durante un tiempo estuvo entusiasmado por la posibilidad de competir con Hanks en la taquilla, pero eventualmente se enteró que el actor no estaba involucrado en ese proyecto y aún no entiende por qué.

“¿Qué sucede con eso? De hecho, quería enfrentarme cara a cara con Tim Allen y luego no dejaron que Tim Allen lo hiciera”, dijo Hanks. “No entiendo eso”.

Pero eso no significa que Hanks esté en contra Lightyear y es que el actor acepta cualquier producción que pueda llevar a las personas de regreso al cine.

“Aquí está la cosa: quiero volver al cine con un montón de extraños y salir con algo en común. Eso es lo que quiero hacer e ir a ver una película con (Allen), estoy deseando que llegue”, añadió el actor.

Lightyear debutó a mediados de julio con Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América en las películas de Marvel Studios) como la voz de Buzz, pero hasta ahora su recaudación no ha cumplido las expectativas de Disney.