Un arte conceptual ofrece un mejor vistazo al traje del personaje de la escena post-créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

[Esta nota incluye spoilers sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Cuando Doctor Strange in the Multiverse of Madness finalizó su trama, Stephen Strange finalmente estaba listo para cerrar su historia con Christine Palmer y, con la amenaza del Multiverso aparentemente en el pasado, el Hechicero Supremo se mostró tranquilo aunque inesperadamente recibió un tercer ojo.

No obstante, esa calma no duró mucho para el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch y en la primera escena post-créditos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se presentó a la versión del MCU de Clea.

Como Marvel Studios todavía no da una luz verde oficial para Doctor Strange 3, no está claro dónde volverá a aparecer el personaje encarnado por Charlize Theron. No obstante, siguen surgiendo nuevos vistazos a la caracterización de Clea para esa franquicia.

Así, después de que Theron compartiera algunas fotos como el personaje, ahora John Staub, Ilustrador senior de desarrollo visual de Marvel Studios, reveló un arte conceptual para el traje de Clea.

El artista calificó a esa imagen como el “diseño final aprobado” para Cela y, como pueden ver a continuación, muestra un montón de detalles para el vestuario del personaje que no se alcanzaron a apreciar en la película dirigida por Sam Raimi.

Por ahora no está claro qué está tramando Marvel Studios para el futuro de Clea, pero por lo menos el personaje está en mejores condiciones que los Illuminanti de la Tierra 838, quienes murieron a manos de Wanda y Marvel Studios quiso recordar esta semana con mejores vistazos a la caracterización de algunos de sus miembros como Baron Mordo, Captain Carter, Captain Marvel y Black Bolt.