Un juguete ofrece un mejor vistazo al nuevo traje de Miles Morales en Spider-Man: Across The Spider-Verse

Como por un tiempo el estreno de Spider-Man: Across The Spider-Verse estuvo planificado para fines de este año, aunque ahora la película no llegará hasta 2023, ya hay algunos productos de la esperada secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse que están dando vueltas en algunas tiendas de Estados Unidos.

Así, después de que días atrás se anticipara la aparición de Spider-Punk en la película, ahora otro juguete nos entregaría un mejor vistazo al nuevo traje de Miles Morales.

Si bien el nuevo atuendo de Miles ya apareció en el primer tráiler de la película, en esta figura pueden verlo con más detalle y notar que sus diferencias respecto al atuendo del héroe en Into the Spider-verse guardan relación principalmente con los detalles rojos y el diseño de la araña central.

Spider-Man: Across The Spider-Verse se estrenará en junio del próximo año y bajo la dirección de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson nos presentará una nueva historia donde The Spot será el gran villano y Miles Morales contará con aliados como Gwen Stacy, Spider-Woman y Spider-Man 2099.