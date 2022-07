Spider-Punk sería parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Como anticipa su nombre Spider-Man: Across the Spider-Verse será una película que pretende abarcar varias dimensiones y por ende no solo nos mostrará más de Miles Morales y Gwen Stacy en acción, sino que también introducirá a nuevos personajes como Spider-Man 2099 y Spider-Woman.

En ese sentido, aunque una de las conjeturas más persistentes entorno a los personajes de la película apunta al Spider-Man japonés, ahora una supuesta filtración anticiparía la aparición de otro popular personaje arácnido: Spider-Punk.

Resulta que durante esta semana comenzaron a circular a través de redes sociales fotos que muestran parte del merchansing de Spider-Man: Across the Spider-Verse en un supermercado de Estados Unidos y dos de esos productos serían nada más ni nada menos que la guitarra y la máscara de Spider-Punk.

Tengan en cuenta que aunque esta mercancía parece oficial, por ahora no hay nada confirmado y se desconoce quién encarnaría a Spider-Punk en la película que enfrentará a los héroes arácnidos con The Spot, un rival que puede abrir portales a otros universos.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en cines durante junio de 2023.