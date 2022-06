Los directores de Across the Spider-Verse aseguraron que The Spot es un villano que solo podía llegar al cine con la animación

The Spot es un villano que existe hace varios años en los cómics de Spider-Man, sin embargo, el personaje nunca parecía el candidato idóneo para una película del arácnido en un panorama donde Venom, el Duende Verde y compañía suelen robarse las miradas de los fanáticos del trepamuros y el público en general.

Pero la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse no solo quiere darle una oportunidad de brillar a The Spot, sino que también quiere hacerlo de la mano de una historia que pretende posicionar al villano y sus portales como un formidable enemigo para Miles Morales y sus aliados.

En ese sentido, en el marco de la presentación de Spider-Man: Across the Spider-Verse en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, los directores Joaquim Dos Santos, Justin Thompson y Kemp Powers le contaron a Cartoon Brew qué se puede esperar sobre The Spot en la nueva cinta animada de Spidey.

Ante todo Joaquim Dos Santos remarcó que The Spot siempre fue considerado como el rival a vencer en esta secuela y además es un personaje que puede destacar en el formato de la película.

“Desde el principio sabíamos que The Spot iba a ser nuestro villano principal. Sin un villano increíble, a quien puedas entender con su línea directa, realmente no tienes una historia sólida para tu personaje principal. Entonces él es un asombroso tipo de opuesto a Miles”, dijo Dos Santos. “Y su tinta viva realmente es...creo que todos hemos estado diciendo que no es solo un efecto, es el arte cobrando vida. Es algo que solo puede suceder realmente en la animación”.

“Puedes imaginarte a Spot como un tipo con un traje de calcetín en una película live-action de Spider-Man. No va a funcionar. Simplemente no va a funcionar. Así que él es el arte que cobra vida. Es el tintero derramado sobre la página. Todo se remonta a los cómics y el arte de cómics”, añadió.

El gran rival de la primera película de Into the Spider-Verse que nada más ni nada menos que Kingpin, por lo que por su parte Powers usó esa referencia para explicar cómo funcionará The Spot en la nueva película.

“(Kingpin) tenía una historia tan poderosa que era el complemento perfecto para Miles y su grupo en la primera película. Y, de una forma parecida, desde el principio parecía que The Spot tenía un potencial infinito, tanto visualmente como en el arco del personaje”, señaló el director. “Porque sabes que eso no es un disfraz, es su piel. Por la forma en que lo lleva, sabes que no es un tipo con un traje de lunares. Esa es en realidad su piel. Entonces, el arco del Dr. Ohnn Spot es uno que realmente complementa, sin revelar la historia, realmente complementa muy bien el viaje de Miles en esta película”.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en junio de 2023.