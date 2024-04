Un reporte asegura que un cameo de Los Cuatro Fantásticos saldrá en Deadpool & Wolverine

Aunque no existe información oficial sobre la historia, se espera que Deadpool & Wolverine sea un gran festival de cameos de las películas mutantes de 20th Century Fox.

De hecho, un reporte ha sostenido que lo anterior será posible luego de que el Logan de Hugh Jackman y el Wade Wilson de Ryan Reynolds sean convocados y tengan que explorar el Vacío (Void), el lugar fuera del tiempo que ya fue presentado en la primera temporada de Loki y a donde van a llegar todo lo que ha sido “descartado” por la Autoridad de Variante Temporal (TVA).

En esa línea, un nuevo reporte asegura que no solo mutantes de Fox se darían cita, ya que también aparecería otro personaje de ese antiguo estudio que controló los derechos de algunos personajes de Marvel.

En específico, el reporte indica que la actriz Jessica Alba volvería a interpretar a Sue Storm tras su participación en las primeras películas de Los Cuatros Fantásticos. Claro que su rol se haría de una forma variable, ya que su personaje sería la esposa del Reed Richards de la Tierra-838: la versión de John Krasinski vista en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Como parte del mismo rumor, Chris Evans también aparecería, pero volviendo a interpretar a Johnny Storm y no al Capitán América.

Nada de lo anterior es oficial, pero consideren que múltiples reportes han indicado que gran parte del elenco original de la primera película de los X-Men también dirán presente en esta producción. En tanto, está confirmada la participación de Jennifer Garner en el rol de Elektra, junto a la presencia de antiguas versiones de Sabretooth, Toad y Pyro,

Pero también se ha hablado del retorno de Brian Cox como William Striker, el debut de Channing Tatum como Gambit, Elizabeth Wilson como Wanda Maximoff, Dafne Keen como X-23, Liev Schreber como su versión de Sabretooth, Wesley Snipes como Blade y múltiples versiones adicionales de Wolverine, con actores que irían desde Daniel Radcliffe hasta Henry Cavill.